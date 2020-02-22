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Трамп разозлился из-за возвращения в США американцев с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп разозлился на своих советников из-за решения разрешить 14 американцам с коронавирусом вернуться в Соединенные Штаты из Японии. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Washington Post.
Трампу сообщили в минувшую субботу, что американцы, которые провели недели в карантине на борту круизного лайнера Diamond Princess, где вирус распространился на сотни пассажиров, будут доставлены домой на двух чартерных самолетах. Вместе с тем пациентов, у которых обнаружили симптомы или собственно вирус, должны были оставить в Японии.
Трамп был проинформирован о принятом решении и согласился с тем, что здоровые пассажиры не должны находиться в самолете с больными, заявили три высокопоставленных чиновника администрации. Но Госдепартамент и топ-чиновник министерства здравоохранения США в конечном итоге решили вернуть 14 американцев, у которых обнаружили вирус, и поместить их в изолятор, не сообщив об этом президенту.
Изменение планов произошло поздно вечером в воскресенье, когда 328 американцев сидели в автобусах на взлетно-посадочной полосе Токийского аэропорта Ханэда, и результаты тестов показали, что 14 пассажиров были заражены вирусом, но еще не проявляли симптомов.
Трамп узнал о решении постфактум и разозлился, что с ним не посоветовались, жалуясь, что это решение может повредить его администрации.
С тех пор Трамп провел несколько звонков с высшими должностными лицами Белого дома, во время которых указал на необходимость информирования президента. Он также заявил, что не согласен с принятым решением.
Один высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что неинформирование Трампа о решении заранее было «большой оперативной ошибкой».
До того, как пассажиров круизного лайнера вернули домой, в Соединенных Штатах было всего 15 подтвержденных случаев заболевания. На момент принятия этого решения количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в стране увеличилось бы почти в два раза. В пятницу Центр контроля и предотвращения заболеваний сообщил, что в настоящее время 28 жителей США, доставленных домой с круизного лайнера Diamond Princess, получили положительный результат на вирус.
Как писали «ФАКТЫ», шикарный круизный лайнер Diamond Princess («Бриллиантовая принцесса») стал местом заточения тысяч человек и фактически превратился в филиал ада. Причиной тому стал коронавирус COVID-19 — именно угроза распространения смертельно опасной инфекции заставила власти Японии объявить на лайнере карантин. На борту находятся 25 украинцев, двое из которых заболели.
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