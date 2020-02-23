Оскорбивший полицейского житель Новых Санжар принес извинения на камеру (видео)

Украина

Полиция идентифицировала одного из активных участников беспорядков в Новых Санжарах как ранее судимого за дезертирство из рядов ВСУ. Именно он по-хамски вел себя в отношении боевого офицера, ныне полицейского Александра Нетребко, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, 38-летний мужчина требовал от правоохранителя, чтобы тот «ехал на передовую».

После разъяснительной работы правонарушитель извинился за свое позорное поведение, на него составили протокол по статье 173 («Мелкое хулиганство») Кодекса административных правонарушений.

Видеообращение записали и молодые люди, которых в соцсетях назвали титушками из Кропивницкого. Они уверяют, что на протестах оказались «из любопытства», а во время столкновений с полицейскими «приносили местным жителям пирожки».

Напомним, в результате столкновений т.н. «активистов» в Новых Санжарах с полицией и Национальной гвардией пострадали девять правоохранителей, одному из них камнем проломили голову.

Все о провокациях на Полтавщине читайте в статье «ФАКТОВ» «Коронамайдан в Новых Санжарах: почему это провал власти и что делать всем украинцам».

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