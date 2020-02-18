Самый красивый блинный торт на Масленицу: легкий рецепт (фото)

Стиль жизни

Приближается Масленица. Конечно, хочется испечь какие-то особенные блины. А можно из них сделать блинный торт. Американский кондитер Елена Так создала из блинов торт, который смело можно назвать произведением искусства. О секретах его создания она рассказала «ФАКТАМ».

— Блинный торт я делала для своей подруги, и она была в восторге, — рассказывает Елена Так.- Радовалась, как маленькая девочка! Идея блинного торта родилась вот как. Я подумала: блины вкусные сами по себе и вполне могут заменить в торте любой бисквит. Мы их едим с джемом, маслом, начиняем ягодой. Так почему не дополнить их кремом на основе сливочного сыра и сливок? Это очень вкусный нежный крем. Причем легкий в приготовлении, так как сливки взбивать не надо! Достаточно смешать их со сливочным сыром и сахарной пудрой.

— Как вы создавали шляпку и оборки на платье блинной барышни?

— Блины очень эластичны, их можно использовать как ткань: задрапировать, сделать рюши. Их легко сгибать в складочки, делая юбку. Внутреннюю часть изгиба немного смазываю кремом, чтобы складочка держалась. Так же кремом прикрепила юбочку к тортику. Шляпка и цветочки — из голубой сахарной мастики.

— Как зафиксированы изгибы шляпки?

— Из сахарной мастики создается круг, который кладется на рабочую поверхность подсыхать. В местах, где планируются изгибы, я подкладываю фольгу.

Блинный торт, созданный Еленой Так, невероятно красив

— Работу над таким тортом вы начинаете с эскиза?

— Нет, дизайн рождается в процессе работы.

— Можно ли подобный торт создать в домашних условиях?

— Конечно. В блинное платье можно одеть любую куклу. Можно выбрать и другой дизайн торта по желанию. Сначала печем блины. У каждой хозяйки есть свой рецепт блинов, я поделюсь своим, легким. Все мы знаем, что порой снять блин со сковороды не так уж просто. Я предлагаю рецепт заварного теста. И если вы будете точно следовать ему, ваши блинчики снимутся со сковороды без проблем.

Блины. Берем 5 яиц, полстакана молока, соль, сахар. Муку засыпаем в таком количестве, чтобы получилась густая смесь, которую можно провернуть ложкой. А дальше медленно вливаем пол-литра горячего кипящего молока. Льем тоненькой струйкой и одновременно размешиваем венчиком до однородной жидкой консистенции. Добавляем пол-ложки соды, предварительно погашенной столовым уксусом, и две большие ложки растительного масла. Сковородку хорошенько разогреваем и смазываем растительным маслом. Можете промазывать сковороду растительным маслом перед заливкой каждого блина. Выпекаем наши блины. Они должны получиться дырчатые, вкусные и легко сниматься со сковороды.

— Для создания небольшого торта понадобится 10−15 блинов, — продолжает Елена Так. - Затем делаем крем. Вы можете использовать любой, если есть любимый рецепт. Я делала крем на основе сливочного сыра и сливок. Просто смешиваете до однородной массы, желательно миксером, 600 г сливочного сыра, 150 г сливок и 150 г сахарной пудры и немного ванилина. Можете уменьшить сахар до 100 г, если не любите сладкое.

— Как декорировать торт?

- Для красоты и вкуса можете добавить любые ягоды или фрукты. Здесь включайте свою фантазию, чтобы ваш торт в разрезе выглядел ярко. Я люблю использовать вареную грушу. Три груши отвариваю вместе со свеклой для цвета. Чтобы перебить вкус свеклы, туда же в кастрюлю добавляю ванилин, лимонный сок и, конечно же, сахар по вкусу. Грушу предварительно очищаю от кожицы. Постарайтесь не переварить грушу. Ничего страшного, если она будет сыровата внутри. Остывшую грушу порежьте на кубики размером 3 см.

Затем берем любую форму — в зависимости от того, какой торт вы хотите создавать. Чтобы торт было легко вынуть из формы, предварительно прокладываем ее пищевой пленкой. Несколько блинов выкладываем внутри и по краям формы, создавая оболочку торта. В нее укладываем свернутые в трубочку блины с начинкой, снаружи обмазанные кремом. Эти блинные трубочки укладываем в хаотичном порядке. Готовый тортик отправляем в холодильник на пару часов. И приятного аппетита!

Так торт выглядит в разрезе

— Можно ли по принципу блинного торта делать блинные пирожные?

— А почему нет? Все возможно сделать при желании. Думаю, что будет очень вкусно.

— Как сделать блины цветными?

— Для этого можете добавить свежевыжатый сок моркови, свеклы или шпината. Просто уменьшите количество молока. К примеру, если по рецепту 500 мл молока и вы решили добавить 100 мл сока, то молока вам уже понадобится 400 мл. Так же можно сделать шоколадные блины, добавив в тесто какао.

— Какие самые вкусные блины вы пробовали?

— Мне нравятся блинчики тоненькие, дырчатые, хрустящие по краям. Из начинок предпочитаю вишню. А мой муж, например, любит блины с мясом и рисом. Мама наполняет их жареной капустой и мясным фаршем. Дети обожают с творогом и сметаной.

Елена Так: «Желаю, чтобы все ваши дела шли легко – как по маслу»

— Над чем вы сейчас работаете?

— Создаю подарочные наборы печенья. Я живу в Сан-Франциско и каждый раз, когда лечу куда-либо, сталкиваюсь с проблемой покупки оригинального сувенира. Вот и родилась мысль: почему бы не создать сладкие сувениры с видами этого красивейшего города? Два тоненьких шоколадных печенья соединяю между собой шоколадным ганашем. Верхнее печенье покрыто белым шоколадом, на который пищевыми красителями наношу акварельные рисунки с видами Сан-Франциско.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в канун Масленицы?

— Пусть проводы зимы будут веселые и красочные, а приходящая весна принесет радость и счастье. Желаю, чтобы все ваши дела шли легко — как по маслу.

Ранее кондитер Елена Так поделилась с читателями «ФАКТОВ» секретами создания невероятно красивых детских тортов «Модница» и «Пиратский корабль» (фото)

Фото из альбома Елены Так

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