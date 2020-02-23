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Украина

Дефицит кадров: боевики "ЛНР" срочно набирают снайперов

11:13 23 февраля 2020 202
объявление в Луганске
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Объявления о наборе в снайперы появились в оккупированном Луганске накануне Дня защитника Отечества, который в так называемой «ЛНР» празднуют весьма широко, причем в советском стиле времен застоя.

Вот что написал в Facebook житель города, настоящее имя которого нельзя называть по понятным причинам: «Тема войны и призывы умереть „За родину! За Сталин (Путина)!“ в элэнэрии звучит постоянно. То погромче, то потише. Но число могил на местных кладбищах, за счет „ополченцев“ стабильно увеличивается. Сейчас на всех столбах Луганска висят объявления, призывающие племя младое пойти в „ополчение“. Именно там им обещают „настоящую работу для настоящих мужчин“. Зовут записаться в снайперы».

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«В призывном слогане они пишут: „Где мы — там победа!“ Но люди-то понимают, где вы — там смерть», — завершил текст автор.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что медицинское обслуживание в ОРДО почти стопроцентно станет платным.

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