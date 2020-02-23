- 21:38 Экс-министр Кожара может стать обвиняемым: СМИ сообщили новые подробности о гибели Старицкого
- 21:37 Гол Марлоса пяткой на 94-й минуте принес «Шахтеру» победу над «Десной»: видеообзоры матчей ЧУ
- 21:19 В Закарпатье задержали торговца живым товаром для борделей Европы
- 20:48 "Сватов" больше не будет: режиссер сериала сделал заявление
- 20:01 Когда не стоит стричься и заниматься спортом: лунный календарь на 24 февраля — 1 марта
- 19:58 Украина на последней секунде проиграла дома Венгрии в отборе на Евробаскет-2021
- 19:48 Трамп признался, что хочет примирения Украины с Россией
- 19:29 В российском зоопарке льву устроили День защитника Отечества: в соцсетях смеются
- 19:19 Масленица 2020: чего нельзя делать всю праздничную неделю и как ее провести
- 18:39 В Борисполе легковушка сбила мужчину на пешеходном переходе: момент попал на видео (18+)
- 17:54 Так рекомендует ВОЗ: в Минздраве сделали важное заявление о карантине в Новых Санжарах
- 17:51 Финал Кубка легенд в Москве между Россией и командой украинца Воронина закончился скандалом
"Сватов" больше не будет: режиссер сериала сделал заявление
Седьмой сезон сериала «Сваты», съемки которого проходят в Минске, может стать последним. Об этом заявил режиссер фильма Андрей Яковлев, пишут российские СМИ.
Съемочная группа закончила работу над зимними эпизодами, весной будут отсняты летние сцены. По плану режиссера, седьмой сезон должен выйти в ближайшее время.
Яковлев также развеял слухи о том, что все эпизоды снимаются заново и все что было снято ранее в картину не войдет. Со слов режиссера, в целом уже отснято довольно много эпизодов и есть что показать зрителю.
Сериал производства украинской студии «Квартал 95» с межнациональным актерским составом впервые вышел на экраны в 2008 году и транслировался в России, Беларуси и в Украине.
Напомним, в 7-м сезоне сериала появится ряд новых персонажей, в том числе и «Валюха в детстве», которую сыграет юная украинка.
«ФАКТЫ» писали, что сериал «Сваты-7» должен появиться на экранах до конца текущего года.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!