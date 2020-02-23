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Шоу-бизнес

"Сватов" больше не будет: режиссер сериала сделал заявление

20:48 23 февраля 2020 351
сериал «Сваты»
Инф. «ФАКТОВ»

Седьмой сезон сериала «Сваты», съемки которого проходят в Минске, может стать последним. Об этом заявил режиссер фильма Андрей Яковлев, пишут российские СМИ.

Съемочная группа закончила работу над зимними эпизодами, весной будут отсняты летние сцены. По плану режиссера, седьмой сезон должен выйти в ближайшее время.

Яковлев также развеял слухи о том, что все эпизоды снимаются заново и все что было снято ранее в картину не войдет. Со слов режиссера, в целом уже отснято довольно много эпизодов и есть что показать зрителю.

Сериал производства украинской студии «Квартал 95» с межнациональным актерским составом впервые вышел на экраны в 2008 году и транслировался в России, Беларуси и в Украине.

Напомним, в 7-м сезоне сериала появится ряд новых персонажей, в том числе и «Валюха в детстве», которую сыграет юная украинка.

«ФАКТЫ» писали, что сериал «Сваты-7» должен появиться на экранах до конца текущего года.

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