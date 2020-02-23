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Общество и люди

Масленица 2020: душевные поздравления и яркие открытки

23:52 23 февраля 2020 35
Масленица
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Масленица — прекрасный повод пригласить близких людей в гости или просто поздравить тех, кто далеко.

«ФАКТЫ» собрали для вас красивые открытки и поздравления.

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Желаю поутру проснуться,
Счастливо солнцу улыбнуться;
Блинов напечь на день грядущий,
И пусть сметана будет гуще!

И пусть не будет слёз и горя,
Пусть радость и улыбок моря;
На масленицу наряжайтесь,
С зимой скорее расставайтесь!

Масленица

***
Вкусной Масленицы сладкой,
Добра в ваш дом, любви, достатка,
Пусть он будет полной чашей,
Тепло в семье пусть будет вашей.

Застолья шумного желаю,
Чтоб зиму провести гуляньем,
Весну блинами щедро встретить,
Праздник весело отметить!

Масленица
***
Блинчик вкусный, край хрустящий,
Вкусный, сладкий, настоящий!
Словно солнышко сияет,
Весна зиму провожает!

Радостно шумит народ,
Дружно встали в хоровод.
Любим праздник этот славный.
Масленица снова с нами.

Масленица

***
Масленица в дом пришла,
Много лакомств принесла.
Пусть здоровье будет крепким,
Чтобы съесть блинов тарелку.

Вместе с Масленицей пусть
Прочь уходят боль и грусть.
И оттает пусть душа,
В ней поселится весна!
Масленица

***
Сегодня мы блины печем,
Впускаем Масленицу в дом.
Здоровья всем и светлых дней
Без неудач и злых вестей.

Пускай в душе растает лед,
И счастье каждого найдет.
Наполнит сердце радость, пусть
Разгонит Масленица грусть.

Ранее мы публиковали еще одну подборку поздравлений.

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