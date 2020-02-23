Масленица 2020: душевные поздравления и яркие открытки

Общество и люди

Масленица — прекрасный повод пригласить близких людей в гости или просто поздравить тех, кто далеко.

«ФАКТЫ» собрали для вас красивые открытки и поздравления.

Желаю поутру проснуться,

Счастливо солнцу улыбнуться;

Блинов напечь на день грядущий,

И пусть сметана будет гуще!

И пусть не будет слёз и горя,

Пусть радость и улыбок моря;

На масленицу наряжайтесь,

С зимой скорее расставайтесь!

***

Вкусной Масленицы сладкой,

Добра в ваш дом, любви, достатка,

Пусть он будет полной чашей,

Тепло в семье пусть будет вашей.

Застолья шумного желаю,

Чтоб зиму провести гуляньем,

Весну блинами щедро встретить,

Праздник весело отметить!



***

Блинчик вкусный, край хрустящий,

Вкусный, сладкий, настоящий!

Словно солнышко сияет,

Весна зиму провожает!

Радостно шумит народ,

Дружно встали в хоровод.

Любим праздник этот славный.

Масленица снова с нами.

***

Масленица в дом пришла,

Много лакомств принесла.

Пусть здоровье будет крепким,

Чтобы съесть блинов тарелку.

Вместе с Масленицей пусть

Прочь уходят боль и грусть.

И оттает пусть душа,

В ней поселится весна!



***

Сегодня мы блины печем,

Впускаем Масленицу в дом.

Здоровья всем и светлых дней

Без неудач и злых вестей.

Пускай в душе растает лед,

И счастье каждого найдет.

Наполнит сердце радость, пусть

Разгонит Масленица грусть.

Ранее мы публиковали еще одну подборку поздравлений.

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