Из-за коронавируса Армани проведет показ новой коллекции в пустом зале

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Легендарный кутюрье Джорджио Армани, получивший в конце 2019 года премию за выдающиеся достижения в области моды и дизайна, намерен провести модный показ своей коллекции в Милане без зрителей. Причина — вспышка коронавируса COVID-19, охватившая Италию.

«Из-за статуса коронавируса в стране господин Армани решил, что он хочет обеспечить благополучие всех своих приглашенных гостей, не позволяя им посещать людные места», — говорится в сообщении издания Vogue.

Вместе с тем, представители дома моды подчеркнули, что прямая трансляция шоу, которое пройдет в пустом зале, будет доступна на сайте, а также в социальных сетях бренда.

Отметим, в Италии за последнее время было подтверждено 34 новых случая заражения вирусом COVID-19, а общее число заболевших достигло 113 человек.

На данный момент по распоряжению правительства Италии изолированы 10 городов. Людям запрещено покидать свои муниципалитеты, и въезд тоже закрыт. Приостановлены общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера.

В частности, оперный театр «Ла Скала» объявил об отмене всех спектаклей с вечера воскресенья, 23 февраля, из-за распространения коронавируса, сообщило агентство ANSA.

В экстренном порядке также закрылась «Брера» — одна из крупнейших в городе художественных галерей. Дирекция вывела посетителей, сообщает агентство.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Италии из-за эпидемии коронавируса отменили матчи 25-го тура футбольного чемпионата Италии (серии А). В частности, не состоится поединок между «Аталантой» и «Сассуоло».

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