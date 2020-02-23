- 17:30 Очень сильный ветер и мокрый снег: синоптик предупредила о циклоне из Германии
- 17:19 В Турции произошло разрушительное землетрясение: есть жертвы
- 17:07 На Кировоградщине погиб известный волонтер: в сети скорбят
- 16:55 Биатлон в Антхольце: Пидгрушная по итогам масс-старта получила штраф от организаторов ЧМ
- 16:46 24 февраля на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит проктолог Владимир Андриец
- 16:27 Переселенцев ожидает еще одна перерегистрация: что об этом известно
- 16:12 Коронавирус не сдается: число жертв растет, в Венеции из-за инфекции отменили знаменитый карнавал
- 15:56 Под Одессой пьяный полицейский спровоцировал ДТП со смертельным исходом
- 15:50 Из-за коронавируса Армани проведет показ новой коллекции в пустом зале
- 15:24 Дело Шеремета: эксперты подтвердили, что рост человека на видео не соответствует росту Антоненко
- 15:08 Мужчина упал на рельсы на станции киевского метро: первые подробности
- 14:49 Где смотреть онлайн «Челси» — «Бавария»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
Из-за коронавируса Армани проведет показ новой коллекции в пустом зале
Легендарный кутюрье Джорджио Армани, получивший в конце 2019 года премию за выдающиеся достижения в области моды и дизайна, намерен провести модный показ своей коллекции в Милане без зрителей. Причина — вспышка коронавируса COVID-19, охватившая Италию.
«Из-за статуса коронавируса в стране господин Армани решил, что он хочет обеспечить благополучие всех своих приглашенных гостей, не позволяя им посещать людные места», — говорится в сообщении издания Vogue.
Вместе с тем, представители дома моды подчеркнули, что прямая трансляция шоу, которое пройдет в пустом зале, будет доступна на сайте, а также в социальных сетях бренда.
Отметим, в Италии за последнее время было подтверждено 34 новых случая заражения вирусом COVID-19, а общее число заболевших достигло 113 человек.
На данный момент по распоряжению правительства Италии изолированы 10 городов. Людям запрещено покидать свои муниципалитеты, и въезд тоже закрыт. Приостановлены общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера.
В частности, оперный театр «Ла Скала» объявил об отмене всех спектаклей с вечера воскресенья, 23 февраля, из-за распространения коронавируса, сообщило агентство ANSA.
В экстренном порядке также закрылась «Брера» — одна из крупнейших в городе художественных галерей. Дирекция вывела посетителей, сообщает агентство.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Италии из-за эпидемии коронавируса отменили матчи 25-го тура футбольного чемпионата Италии (серии А). В частности, не состоится поединок между «Аталантой» и «Сассуоло».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.