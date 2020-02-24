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Украина

Во всем виновата Украина: генерал указал на циничную тактику Путина на Донбассе

9:15 24 февраля 2020 473
военный
Инф. «ФАКТОВ»

Обострением на востоке Украины 18 февраля, которого не было на фронте с 2018 года, Кремль хочет загнать Киев на переговоры непосредственно с сепаратистами. И тем самым продемонстрировать миру, что в Украине идет гражданская война. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По мнению генерала, Москва также продолжает использовать «геббельсовский» подход к пропаганде.

До конца декабря прошлого года, согласно нормандским соглашениям, должен был решиться вопрос о режиме полной тишины на донбасском фронте. Однако боевики вместе с россиянами продолжают обстреливать украинские позиции, а ВСУ вынуждены открывать огонь в ответ.

Сразу же после этого Кремль обвиняет Украину в нарушении режима тишины.

«Кроме того, нас обвиняют в том, что мы не готовим новые участки для разведения войск, не ведем разминирование. Короче, во всем, что делают оккупанты, виновата Украина», — отметил Романенко.

Напомним, утром 18 февраля незаконные вооруженные формирования атаковали позиции ВСУ в районе поселка Золотое Луганской области. Обстрел производился из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 миллиметров. Боевики, кроме того, пошли в наступление, пытаясь захватить позиции ВСУ.

По мнению Романенко, обострение на фронте могло быть приурочено к презентации запуска «Национальной платформы примирения и единства», которую советник секретаря СНБО Сергей Сивохо должен был представить 19 февраля.

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