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Мир

В Китае появилась вакцина от коронавируса

10:19 24 февраля 2020 774
медик
Инф. «ФАКТОВ»

Китайские ученые разработали вакцину, предварительно показавшую эффективность против коронавируса, который стремительно распространяется по миру. Об этом 24 февраля сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

«В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки», — цитирует Чжан Ханьхуэя российский «Интерфакс».

По словам дипломата, в стране также найдены эффективные лекарства для лечения коронавируса. Препараты показывают свыше 85%, в некоторых районах более 90% эффективности.

Чжан Ханьхуэй рассказал, что в Китае нашли старое лекарство, эффективно действующее против коронавируса, которое длительное время применяют от малярии.

Самые эффективные способы, по словам дипломата, это европейская медицина в сочетании с китайской.

Отметим, на сегодняшний день от коронавируса в Китае умер 2621 человек. Число заболевших достигло 79 636. Более 25 тысяч человек выздоровели. В городе Ухань зафиксировали 195 случаев повторного заражения инфекцией.

Напомним, ранее сообщалось об успешном лечении больных с пневмонией, вызванной коронавирусом, путем переливания заболевшим плазмы выздоравливающих пациентов.

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