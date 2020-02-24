- 11:20 Голая невеста Виктора Павлика шокировала его словами о любви до гроба
- 11:17 Откровения Насти Каменских и признание Тины Кароль: яркие моменты шестого эфира «Голосу країни-10»
- 11:14 «Когда это кончится?!»: Елизавету II шокировала реакция принца Гарри и Меган Маркл на ее решение
- 11:13 Путин страну не удержит: экс-полковник ФСБ предрек распад России
- 11:08 Ксения Собчак довела Любовь Успенскую до истерики
- 11:07 Разработку украинского изобретателя могут применить для борьбы с коронавирусом
- 11:05 Рысь набросилась на дрессировщика: в сеть попало жуткое видео из Южной Осетии
- 10:54 На Донбассе отключили "глушилки" российских телеканалов: Турчинов выступил с громким заявлением
- 10:42 Киев стоит в пробках из-за жуткой непогоды: проблемные направления (карта)
- 10:40 Под Одессой налетчики в масках напали на семью фермера
- 10:40 Где смотреть онлайн «Реал» — «Манчестер Сити»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 10:32 Владимир Зубик: «Для сноса «хрущевок» в Киеве нужны серьезные ресурсы и фонд готовых квартир»
В Китае появилась вакцина от коронавируса
Китайские ученые разработали вакцину, предварительно показавшую эффективность против коронавируса, который стремительно распространяется по миру. Об этом 24 февраля сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
«В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки», — цитирует Чжан Ханьхуэя российский «Интерфакс».
По словам дипломата, в стране также найдены эффективные лекарства для лечения коронавируса. Препараты показывают свыше 85%, в некоторых районах более 90% эффективности.
Чжан Ханьхуэй рассказал, что в Китае нашли старое лекарство, эффективно действующее против коронавируса, которое длительное время применяют от малярии.
Самые эффективные способы, по словам дипломата, это европейская медицина в сочетании с китайской.
Отметим, на сегодняшний день от коронавируса в Китае умер 2621 человек. Число заболевших достигло 79 636. Более 25 тысяч человек выздоровели. В городе Ухань зафиксировали 195 случаев повторного заражения инфекцией.
Напомним, ранее сообщалось об успешном лечении больных с пневмонией, вызванной коронавирусом, путем переливания заболевшим плазмы выздоравливающих пациентов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Когда это кончится?!»: Елизавету II шокировала реакция принца Гарри и Меган Маркл на ее решение (фото)
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...