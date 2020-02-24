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Украина

Киев стоит в пробках из-за жуткой непогоды: проблемные направления (карта)

10:42 24 февраля 2020 402
пробки
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 24 февраля, из-за сильного ветра, дождя с мокрым снегом, Киев остановился в пробках. Об этом свидетельствует онлайн-карта GoogleМaps.

На левом берегу затруднено движение на проспектах Соборности, Броварском, Шухевича и Бажана, бульваре Перова, улице Братиславской.

На всех мостах в направлении правого берега скопления машин. Стоят Набережное шоссе, проспект Победы, улица Елены Телиги.

Кроме того, заторы на улице Ильенко, Черновола, Жилянской, Воздухофлотском и Голосеевском проспектах в направлении центра.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в Киеве сначала будет идти дождь, потом он перейдет в мокрый снег. Штормовой северо-западный ветер будет достигать порывов 15−22 метров в секунду.
Осложнение погодных условий в этот день будет отвечать ІІ («оранжевому») уровню опасности.

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