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Киев стоит в пробках из-за жуткой непогоды: проблемные направления (карта)
В понедельник, 24 февраля, из-за сильного ветра, дождя с мокрым снегом, Киев остановился в пробках. Об этом свидетельствует онлайн-карта GoogleМaps.
На левом берегу затруднено движение на проспектах Соборности, Броварском, Шухевича и Бажана, бульваре Перова, улице Братиславской.
На всех мостах в направлении правого берега скопления машин. Стоят Набережное шоссе, проспект Победы, улица Елены Телиги.
Кроме того, заторы на улице Ильенко, Черновола, Жилянской, Воздухофлотском и Голосеевском проспектах в направлении центра.
Напомним, по прогнозам синоптиков, в Киеве сначала будет идти дождь, потом он перейдет в мокрый снег. Штормовой северо-западный ветер будет достигать порывов 15−22 метров в секунду.
Осложнение погодных условий в этот день будет отвечать ІІ («оранжевому») уровню опасности.
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