Почти миллион жителей ОРДЛО и Крыма имеют биометрические паспорта Украины

Украина

Жители оккупированного Донбасса, где Россия активно раздает свое гражданство, а также крымчане оформили 950 405 биометрических паспортов гражданина Украины для выезда за границу.

Как сообщает «Немецкая волна», в Государственной миграционной службе Украины заявили, что такое количество паспортов получили люди, имевшие регистрацию в ОРДЛО и Крыму. Из них 150 466 паспортов оформили украинцам, имевшим регистрацию в Крыму или в Севастополе. Это — данные на февраль 2020 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине открыли уголовное производство по принудительной «паспортизации» украинских граждан, которую на оккупированной территории проводят ставленники РФ.

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