24.29 / 24.49 26.23 / 26.56
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Почти миллион жителей ОРДЛО и Крыма имеют биометрические паспорта Украины

13:31 24 февраля 2020 115
Биометрический паспорт
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Жители оккупированного Донбасса, где Россия активно раздает свое гражданство, а также крымчане оформили 950 405 биометрических паспортов гражданина Украины для выезда за границу.

Как сообщает «Немецкая волна», в Государственной миграционной службе Украины заявили, что такое количество паспортов получили люди, имевшие регистрацию в ОРДЛО и Крыму. Из них 150 466 паспортов оформили украинцам, имевшим регистрацию в Крыму или в Севастополе. Это — данные на февраль 2020 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине открыли уголовное производство по принудительной «паспортизации» украинских граждан, которую на оккупированной территории проводят ставленники РФ.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Новорожденная

Мама, роди меня обратно: новорожденная стала интернет-сенсацией из-за мрачного выражения лица (фото)

Леонила Гузь

«Продалась за еду»: украинская королева красоты удивила признанием (фото)

Батон в рассрочку

В России хлеб начали продавать в кредит? Сеть обсуждает интересное фото

Ураган

Ураган на западной Украине сносил крыши и заблокировал дороги: фото и видео последствий

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер