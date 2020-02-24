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Ураган на западной Украине сносил крыши и заблокировал дороги: фото и видео последствий
На Тернопольскую область обрушились ураганные порывы ветра скоростью до 30 м/с. Ранее стихия разбушевалась в Одесской области.
Как сообщает портал «Галас», на утро понедельника, 24 февраля, без света остались 148 населенных пунктов Тернопольщины. Также на проезжие части дорог повалены 26 деревьев. В частности, из-за этого оказалось заблокировано движение по железной дороге, что привело к задержке нескольких пассажирских поездов.
Ураган также повредил шиферное покрытие одной из школ и повалил рекламный баннер, который упал прямо на находящийся рядом автомобиль.
Ранее сообщалось, что в феврале 2020 года снежная буря оставил без света около 600 населенных пунктов в Украине. Особенно сильно пострадала Одесская область.
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