На Донбассе на пункте пропуска умер пенсионер

Происшествия

В понедельник, 24 февраля, на КПВВ «Марьинка» умер 80-летний мужчина — это еще одна из многочисленных смертей при пересечении линии разграничения. Об этом БФ «Право на захист» сообщает на своей странице в Facebook.

Пенсионер вместе с женой ехал из оккупированной Макеевки в Днепр. Перед линией разграничения мужчина почувствовал недомогание, а на паспортном контроле потерял сознание. Ему оказали первую помощь врачи Première Urgence Internationale (PUI), подъехала «скорая помощь». Но сердечно-легочная реанимация не помогла. В 10:42 пенсионер медики констатировали смерть пенсионера.

Ранее сообщалось, что существуют три сценария, позволяющих прекратить «пенсионный туризм» из ОРДЛО, который постоянно сопровождается жертвами. Но каждый из них имеет существенные недостатки.

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