Происшествия

В Виннице психически больной хозяин квартиры зверски расправился с квартирантом (фото, видео)

В Виннице полиция задержала подозреваемого в убийстве 19-летнего парня, которому нанесли ножевые ранения и выбросили с седьмого этажа. Ранее в Черкасской области мужчина зарезал троих собутыльников, а тела выбросил в колодец.

Пресс-служба Нацполиции Винницкой области сообщает, что убитого обнаружили возле дома на улице Литвиненко. Правоохранители заметили следы крови на подоконнике на седьмом этаже. В квартире полицейские также обнаружили кровь и следы борьбы, объяснить их происхождение 29-летний хозяин квартиры не смог.

Выяснилось, что 19-летний пострадавший арендовал в этой квартире комнату. У него произошел конфликт с хозяином, который нанес ножевые ранения и выбросил квартиранта из окна.

Подозреваемый задержан и пройдет судебно-психиатрическую экспертизу, так как он имеет проблемы с психическим здоровьем.

Как сообщалось ранее, в Днепре тинейджер резал людей, чтобы снимать видео.

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