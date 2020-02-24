Украина

В деле о катастрофе MH17 нашли ключевого свидетеля: он даст показания в суде

Международная Совместная следственная группа (JIT) существенно продвинулась в раскрытии обстоятельств гибели «Боинга» MH17 — нашла свидетеля пуска ракеты из ЗРК «Бук». Об этом сообщает ZN.UA.

«Я бы сказал, что у меня есть очевидец. Я не сказал, сколько их», — заявил глава группы JIT Фред Вестербеке.

По его словам, точно установлено, что ракету по самолету запустили с помощью российского комплекса системы «Бук». В JIT также отметили, что все эти годы РФ не помогала в расследовании.

«Потому, что они должны были дать нам всю информацию и все доказательства, которые нам нужны в этом сложном расследовании. Они должны были сказать нам на второй день после того, как это произошло. Они должны были сказать нам: «Мы сделали ошибку» или «мы сделали то, чего не должно было случиться», — сказал следователь.

Ранее сообщалось, что РФ пытается запустить новый фейк о MH17.

Фото: «Новая газета».



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