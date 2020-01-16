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Суд арестовал боевика «ДНР», охранявшего обломки сбитого Boeing МН17
Бывшего боевика, который охранял место падения малайзийского «Боинга», сбитого из российского «Бука» летом 2014 года в небе над Донецком суд оставил под арестом.
Как сообщили в прокуратуре Донецкой области, 26-летнему жителю Торецка, служившему в рядах так называемой «ДНР», избрана судом мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 105 тысяч гривен.
Напомним, в августе 2014 мужчина вступил в ряды террористов и был зачислен в так называемый батальон «Народное ополчение» в городе Енакиево. Одетый в военную форму российского образца и вооруженный АК-47 и пистолетом Макарова, боевик охранял блокпост в селе Грабово Шахтерского района Донецкой области. Там он проверял автомобили и документы у водителей и пассажиров и передавал своим начальникам полученные от информаторов данные о местонахождении и передвижении военной техники ВСУ.
Кроме того, задержанного привлекали к охране места авиакатастрофы пассажирского Boeing 777 рейса МН-17, сбитого в июле 2014 года. Он находил среди обломков вещи и другие материальные ценности, принадлежавшие погибшим пассажирам, передавал их своим главарям, получая денежное вознаграждение в размере от 500 до 1500 рублей.
Сейчас досудебное расследование продолжается.
Напомним, судебное разбирательство по делу о катастрофе авиалайнера рейса МН17, начнется в марте 2020 года. В суд вызваны подозреваемые — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Кроме того, власти Нидерландов хотели, чтобы Москва обеспечила явку в суд важного свидетеля Владимира Цемаха, который заявлял о своем непосредственном участии в транспортировке российского «Бука».
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