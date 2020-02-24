Смертельное ДТП в Николаеве: Range Rover протаранил полную пассажиров маршрутку (фото, видео)

Происшествия

В понедельник, 24 февраля, в Николаеве автомобиль Range Rover врезался в маршрутку «Рута» и перевернул ее. Это второе за день ДТП в городе с участием маршрутных такси.

Как сообщают «Новости-N», после столкновения маршрутка оказалась на боку. Пострадало четыре человека: водители, а также двое пассажиров микроавтобуса. Одна из травмированных женщин вскоре умерла в автомобиле «скорой помощи».

Остальных пострадавших госпитализировали в больницы Николаева — им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Опубликовано видео произошедшей аварии, на котором зафиксирован момент столкновения:

Водителя внедорожника задержали правоохранители.

Раньше сообщалось, что в польском городе Катовице пьяный украинский водитель за рулем Audi умудрился протаранить сразу восемь автомобилей. При этом он сам не получил даже мелких повреждений.

Фото: «Новости-N».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter