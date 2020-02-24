Здоровье и медицина

Зоряна Скалецкая: «Для заразившихся коронавирусом можно использовать 12 тысяч 700 мест в инфекционных больницах и отделениях страны»

Пятые сутки Зоряна Скалецкая, министр здравоохранения Украины, работает удаленно, так как вместе с людьми, которых эвакуировали из Китая, находится в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области. Напомним, с 25 февраля диппредставительство Украины в Милане временно прекращает работу с гражданами из-за распространения коронавируса.

— Пока в Украине официально не зарегистрировали ни одного случая заболевания китайским коронавирусом. Но всех интересует вопрос: а если вдруг это произойдет? Что будем делать? — спрашиваю Зоряну Скалецкую.

— У нас есть 12 тысяч 700 мест в инфекционных больницах и отделениях. Общее количество инфекционных боксов — 2 тысячи 325, а реанимационных мест в инфекционных стационарах — 324. Если понадобится госпитализировать пациентов с коронавирусом, будем это делать.

— Хватает ли специальных костюмов для врачей? В аптеках сегодня нет даже масок…

— Важно, чтобы местные власти контролировали коммунальные аптеки. Ведь на фоне паники дефицит могут создаваться искусственно, например, припрятывать те же маски. Этого нельзя допускать. Собираем заявки из областей, чтобы закупить трехмесячный запас средств индивидуальной защиты и всего, что должно быть в инфекционных стационарах. Например, машины экстренной медицинской помощи надо обеспечить эпидемиологическими укладками — сумками со средствами индивидуальной защиты для врачей и пациента, которого надо госпитализировать. Например, в Полтаве это уже сделано.

— Какую информацию, появившуюся сегодня в мире, вы считаете особенно тревожной?

— Это ситуация в Италии. Анализируем, как произошла передача коронавируса, какие меры принимает правительство этой страны, посмотрим, как будут действовать другие европейские страны.

Напомним, в Италии подтверждены уже 224 случая заражения коронавирусом. От него на данный момент умерли шесть человек. «Нулевого пациента» — того, кто, вероятно, занес коронавирус в эту страну, пока не нашли. Минздрав Украины ввел температурный скрининг на пограничных постах, которые пропускают пассажиров из Италии.

МИД Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в четыре региона Италии: Ломбардию, Венето, Эмилию Романья и Пьемонт, где риск заражения коронавирусом наивысший.

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