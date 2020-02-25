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Пожар под Одессой: горит национальный природный парк (видео)
В Одесской области, где недавно сгорела база отдыха, зафиксировано новое возгорание: пламя бушует в заповедной зоне Нижнеднестровского национального природного парка.
Об этом пресс-служба парка сообщила на своей странице в Facebook.
Сообщается, что возгорание произошло в районе 48 км трассы Одесса-Рени, затем северный ветер раздул огонь вдоль лимана.
По информации издания «Думская», причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
В то же время в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям эту информацию не подтвердили и не опровергли.
Ранее «ФАКТЫ» писали о «светлой» ночи с 16 на 17 февраля: по Балтской дороге в Одессе пылали складские помещения, при этом зарево стояло над всей округой.
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