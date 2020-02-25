24.29 / 24.49 26.24 / 26.56
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Пожар под Одессой: горит национальный природный парк (видео)

5:55 25 февраля 2020 193
Пожар под Одессой
Инф. «ФАКТОВ»

В Одесской области, где недавно сгорела база отдыха, зафиксировано новое возгорание: пламя бушует в заповедной зоне Нижнеднестровского национального природного парка.

Об этом пресс-служба парка сообщила на своей странице в Facebook.

Сообщается, что возгорание произошло в районе 48 км трассы Одесса-Рени, затем северный ветер раздул огонь вдоль лимана.

По информации издания «Думская», причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

В то же время в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям эту информацию не подтвердили и не опровергли.

Ранее «ФАКТЫ» писали о «светлой» ночи с 16 на 17 февраля: по Балтской дороге в Одессе пылали складские помещения, при этом зарево стояло над всей округой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Женищна

Трагический конец: умерла женщина, вступившая в половую связь с более чем 300 партнерами

Голая уборка

Муж не против: многодетная мать занялась уборкой квартир в голом виде (фото)

тариф за транспортировку газа

«Мой давно умерший родственник должен платить за транспортировку газа почти 180 гривен в месяц»

Maruv и Лев Лещенко

"Надо бросать эту родину": Лев Лещенко оскорбил Украину из-за желания спеть с Maruv

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер