Пожар под Одессой: горит национальный природный парк (видео)

Происшествия

В Одесской области, где недавно сгорела база отдыха, зафиксировано новое возгорание: пламя бушует в заповедной зоне Нижнеднестровского национального природного парка.

Об этом пресс-служба парка сообщила на своей странице в Facebook.

Сообщается, что возгорание произошло в районе 48 км трассы Одесса-Рени, затем северный ветер раздул огонь вдоль лимана.

По информации издания «Думская», причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

В то же время в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям эту информацию не подтвердили и не опровергли.

Ранее «ФАКТЫ» писали о «светлой» ночи с 16 на 17 февраля: по Балтской дороге в Одессе пылали складские помещения, при этом зарево стояло над всей округой.

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