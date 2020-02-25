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На Закарпатье семью госпитализировали из-за подозрения на коронавирус
На Закарпатье 34-летний житель села Дедово был госпитализирован из-за подозрения на заражение коронавирусом COVID-19. Мужчина обратился к семейному врачу и пожаловался на признаки ОРВИ. Попутно пациент упомянул, что в последнее время общался с представителями Китая. После этого закарпатца и его жену поместили в областную больницу в инфекционное отделение.
Начальник департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Елизавета Биров рассказала о дальнейшей судьбе пациента. 25 февраля у мужчины выявили острый бронхит. Вместе с женой пациент находится в специально выделенном боксе больницы. Что касается тест-систем для проверки на коронавирус, то их еще не привезли из Киева. Об этом сообщает mukachevo.net.
При дальнейших расспросах пациента выяснилось, что гипотетическая возможность заражения намного меньше, чем казалось сначала. Житель Закарпатья более 20 дней назад ездил в Венгрию, в город Ньиредьхаза. Там украинец встречался с гражданином Китая родом из провинции Хубэй. До этого китаец ездил на родину, но это было еще в декабре 2019 года.
Напомним, ранее считалось, что инкубационный период китайского коронавируса составляет 14 дней, но по последним данным, вирус может сохранять активность до 27 дней после попадания в организм.
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