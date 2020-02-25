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Нужно больше запретов: в Госдуме РФ выступили против татуировок

15:08 25 февраля 2020 61
Татуировка
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Депутат Госдумы России, бывший главный государственный санврач Геннадий Онищенко предложил запретить татуировки, так как, по его словам, их нанесение связано с «эндокринной горячкой». Ранее в России запретили быть донорами гомосексуалистам.

«Станут они взрослые, родят детей. И что детям будут объяснять? И дети будут видеть не тело матери нежное, а некий такой прикроватный коврик с арабесками», — сказал Онищенко в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Он полагает, что татуировки необходимо запретить, так как считает их проявлением духовного интеллектуального кризиса и уверен в опасности такого увлечения для здоровья.

«Вообще все эти татуировки нужно запрещать», — подвел итог Онищенко.

Инициативу Онищенко активно обсуждают в Twitter.

Так, пользователь Krychek пишет:

«Роддом в Псковской области. Где Онищенко и Минздрав с разъяснениями о том, что молодым матерям необходим белок вот в таком виде?»

Комментарии к посту:

«Вообще всех этих запретителей типа Онищенко нужно запрещать!» — написал пользователь Мысли Перзиден та.

«Спасибо, Геннадий Онищенко, это поможет российскому государству стать лучше! Что бы мы делали, без таких людей, как Вы!», — пишет Boring Soul.

Комментарии:

Ранее сообщалось, что сын Синди Кроуфорд выбрал неожиданное место для нанесения татуировки.

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Нужно больше запретов: в Госдуме РФ выступили против татуировок

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