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Нужно больше запретов: в Госдуме РФ выступили против татуировок
Депутат Госдумы России, бывший главный государственный санврач Геннадий Онищенко предложил запретить татуировки, так как, по его словам, их нанесение связано с «эндокринной горячкой». Ранее в России запретили быть донорами гомосексуалистам.
«Станут они взрослые, родят детей. И что детям будут объяснять? И дети будут видеть не тело матери нежное, а некий такой прикроватный коврик с арабесками», — сказал Онищенко в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Он полагает, что татуировки необходимо запретить, так как считает их проявлением духовного интеллектуального кризиса и уверен в опасности такого увлечения для здоровья.
«Вообще все эти татуировки нужно запрещать», — подвел итог Онищенко.
Инициативу Онищенко активно обсуждают в Twitter.
Так, пользователь Krychek пишет:
«Роддом в Псковской области. Где Онищенко и Минздрав с разъяснениями о том, что молодым матерям необходим белок вот в таком виде?»
Роддом в Псковской области.— Krychek (@Krychek5) February 24, 2020
Где Онищенко и МинЗдрав с разъяснениями о том, что молодым матерям необходим белок вот в таком виде? pic.twitter.com/486ZhHBX5k
Комментарии к посту:
«Вообще всех этих запретителей типа Онищенко нужно запрещать!» — написал пользователь Мысли Перзиден та.
«Спасибо, Геннадий Онищенко, это поможет российскому государству стать лучше! Что бы мы делали, без таких людей, как Вы!», — пишет Boring Soul.
Комментарии:
Ранее сообщалось, что сын Синди Кроуфорд выбрал неожиданное место для нанесения татуировки.
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