Украинские рыбаки, захваченные Россией в Азовском море, вышли на свободу

Украина

Освобождены украинские рыбаки, которых российская ФСБ ранее захватила в Азовском море. Об этом народный депутат Павел Мельник сообщил на своей странице в Facebook.

«Только что получена информация, что украинских рыбаков: Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджы и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020, освободили!» — написал Мельник.

Он также добавил, что звонил родным рыбаков и сообщил им, что состояние у всех хорошее, а возвращаться они будут на собственном судне.

Пока не сообщаются подробности освобождения рыбаков, и на каком основании оно совершено.

Напоминаем, РФ обвинила рыбаков, жителей села Райновка Запорожской области, в том, что они ловили камбалу без полученного на это разрешения.

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