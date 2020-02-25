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Вспомним всех поименно: в СНБО знают данные украинцев, запасшихся российским паспортом
Совет национальной безопасности и обороны контролирует, кто из граждан Украины получает паспорт РФ на оккупированном Донбассе. Об этом в интервью ЛІГА.net заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
«На сегодня мы разрабатываем определенные предложения, что бы мы должны были делать. У нас, кстати, есть списки всех украинских граждан, которые получили эти паспорта», — утверждает Данилов.
По его словам, подобную тактику РФ использовала также в Молдове и Грузии.
«В свое время Лавров проговорился об их доктрине. Они говорят, что защищают не россиян, а русскоязычных. Поэтому они сегодня раздают паспорта налево и направо», — подчеркивает Алексей Данилов.
По данным секретаря СНБО, паспорта России в ОРДЛО уже получило около 156 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что биометрические паспорта Украину уже есть у многих жителей оккупированных территорий.
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