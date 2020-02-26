Мир

Кто есть кто: бывший главный разведчик Франции получил работу на росТВ

Ряды пропагандистов Путина пополнились еще одним «персонажем»: бывший глава службы внешней разведки Франции Ален Жюйе согласился вести на кремлевском телеканале RT France программу о геополитике.

Об этом сообщила глава RT France Ксения Федорова в распространенном телеканалом коммюнике, передает RFI.

Сообщается, что 13-минутная программа под названием La Source («Источник») будет выходить в эфир два раза в месяц, и речь в ней пойдет о «дипломатии, конфликтах, терроризме, безопасности и конкурентной разведке».

Первый выпуск намечен на март.

«Вне всяких идеологических соображений, практическая геополитика должна позволить гражданам лучше понимать объективную реальность», — заявил 77-летний Ален Жюйе.

Со своей стороны, глава RT France Ксения Федорова радостно заявила, что «очень счастлива», что человек «такого масштаба» будет работать в редакции российского госканала.

«Я уверена, что он позволит нашим зрителям глубже взглянуть на геополитические процессы, происходящее в мире», — отметила она в коммюнике, распространенном телеканалом.

Ранее Ален Жюйе не раз выступал с прокремлевских позиций, подчеркивает RFI. Например, в интервью Youtube-каналу Thinkerview, которое на своем сайте пересказал RT, Жюйе назвал отравление экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля «англосаксонской манипуляцией», похвалил прогресс России в области вооружений и заявил, что Москва не является угрозой западным странам.

В еще одном интервью Жюйе выступил за российскую интервенцию в Сирии и заявил о зависимости Франции от США.

Ален Жюйе возглавил внешнюю разведку Франции (DGSE) в 2002 году. До этого он работал в крупных французских и международных компаниях. В частности, его имя стало известным, когда в 2001 году Жюйе возглавил сеть магазинов британской компании Marks & Spencer во Франции с целью ее ликвидации.

Пополнение пула кремлевских пропагандистом видным французским экс-чиновником, похоже вполне соответствует новой тенденции, которая становится все более очевидной во внешней политике Франции. Ранее «ФАКТЫ» писали, что во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности президент Эммануэль Макрон призвал к разработке новой стратегию отношений с путинской Россией и установлению диалога с Кремлем. По его мнению, санкции не принесли ничего положительного, и нужно снова «начать встречаться». При этом Макрон заявил, что Россия является постоянным членом Совбеза, и поэтому Россию нельзя «постоянно блокировать и игнорировать». Также он поделился мнением, что вряд ли Россия «будет использовать в своих целях противоречия, которые существуют между нами». Теперь у Макрона, похоже, похоже, появится еще один союзник, который будет доносить «новую стратегическую линию» до телезрителей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter