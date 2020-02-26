- 25.02 23:56 «Наполи» и «Барселона» победителя не определили: видеообзор матча Лиги чемпионов
- 25.02 23:55 Кто есть кто: бывший главный разведчик Франции получил работу на росТВ
- 25.02 23:55 «Бавария» второй раз в сезоне унизила соперника в Лондоне: хроника и видеообзор матча Лиги чемпионов
- 25.02 23:23 Коронавирус наступает: в Украине хотят ввести контроль для въезжающих из Крыма и ОРДЛО
- 25.02 23:08 В Херсоне непогода уложила на больничные койки трех человек, один из них в коме
- 25.02 22:49 В Киеве открыли новые станции зарядки электромобилей (карта)
- 25.02 22:39 Алжир стал второй страной в Африке, подтвердившей заболевание коронавирусом на ее территории
- 25.02 22:16 Полиция рассказала подробности аферы, в которой подозревают сына экс-главы Конституционного суда
- 25.02 21:53 День ангела Светланы: самые лучшие поздравления и открытки
- 25.02 21:29 Глядя на позицию украинской власти, в Европе не понимают, почему они должны считать Россию агрессором, — Зеркаль
- 25.02 21:08 Где смотреть онлайн «Челси» — «Бавария»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 25.02 21:05 Полицейский из Киева устроил ДТП в Мариуполе: есть пострадавшие
Кто есть кто: бывший главный разведчик Франции получил работу на росТВ
Ряды пропагандистов Путина пополнились еще одним «персонажем»: бывший глава службы внешней разведки Франции Ален Жюйе согласился вести на кремлевском телеканале RT France программу о геополитике.
Об этом сообщила глава RT France Ксения Федорова в распространенном телеканалом коммюнике, передает RFI.
Сообщается, что 13-минутная программа под названием La Source («Источник») будет выходить в эфир два раза в месяц, и речь в ней пойдет о «дипломатии, конфликтах, терроризме, безопасности и конкурентной разведке».
Первый выпуск намечен на март.
«Вне всяких идеологических соображений, практическая геополитика должна позволить гражданам лучше понимать объективную реальность», — заявил 77-летний Ален Жюйе.
Со своей стороны, глава RT France Ксения Федорова радостно заявила, что «очень счастлива», что человек «такого масштаба» будет работать в редакции российского госканала.
«Я уверена, что он позволит нашим зрителям глубже взглянуть на геополитические процессы, происходящее в мире», — отметила она в коммюнике, распространенном телеканалом.
Ранее Ален Жюйе не раз выступал с прокремлевских позиций, подчеркивает RFI. Например, в интервью Youtube-каналу Thinkerview, которое на своем сайте пересказал RT, Жюйе назвал отравление экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля «англосаксонской манипуляцией», похвалил прогресс России в области вооружений и заявил, что Москва не является угрозой западным странам.
В еще одном интервью Жюйе выступил за российскую интервенцию в Сирии и заявил о зависимости Франции от США.
Ален Жюйе возглавил внешнюю разведку Франции (DGSE) в 2002 году. До этого он работал в крупных французских и международных компаниях. В частности, его имя стало известным, когда в 2001 году Жюйе возглавил сеть магазинов британской компании Marks & Spencer во Франции с целью ее ликвидации.
Пополнение пула кремлевских пропагандистом видным французским экс-чиновником, похоже вполне соответствует новой тенденции, которая становится все более очевидной во внешней политике Франции. Ранее «ФАКТЫ» писали, что во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности президент Эммануэль Макрон призвал к разработке новой стратегию отношений с путинской Россией и установлению диалога с Кремлем. По его мнению, санкции не принесли ничего положительного, и нужно снова «начать встречаться». При этом Макрон заявил, что Россия является постоянным членом Совбеза, и поэтому Россию нельзя «постоянно блокировать и игнорировать». Также он поделился мнением, что вряд ли Россия «будет использовать в своих целях противоречия, которые существуют между нами». Теперь у Макрона, похоже, похоже, появится еще один союзник, который будет доносить «новую стратегическую линию» до телезрителей.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...