Украина

В Минсоцполитики объяснили, что влияет на размер субсидии

Во время определения размера субсидии, которая предоставляется для оплаты жилищно-коммунальных услуг, принимается во внимание тариф на оказание услуги, условия проживания человека и доходы его семьи. Таким образом, расчет происходит индивидуально.

Об этом сказал во вторник, 25 февраля, заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко во время эфира на одном из телеканалов.

«Счет за жилищно-коммунальные услуги — вещь индивидуальная. Мы можем говорить о средних показателях, но не надо забывать о том, что счет состоит из двух величин, а именно: из тарифа за услугу и количества потребленной услуги», — сказал чиновник.

При этом, по его словам, на размер субсидии влияют такие факторы:

условия проживания человека (параметры тех услуг, которые человек использует);

цена и тариф, которая установлена соответствующим органом для конкретного вида услуги;

доходы членов домохозяйства.

При этом Музыченко пояснил, что индивидуальный подход заключается в том, что каждая украинская семья имеет свой определенный процент платежа, который является индивидуальным и оплачивается согласно доходов.

Кроме того, каждый украинец может в любое время выбрать, каким образом хочет получать выплату: по безналичному расчету или наличными.

По его словам, сейчас большая часть граждан получают компенсацию наличными. Это 95% получателей субсидий.

Напомним, что Отметим, что в госбюджете-2020 предусмотрено 47,6 млрд грн на выплату льгот и субсидий по жилищно-коммунальным услугам. Средний размер субсидии составляет около 1200 грн, льготы -750 грн.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что получателям субсидий поставят новые газовые котлы. Такой шаг, по мнению главы правления «Нафтогаза» Андрея Коболева, позволит реально сократить как минимум вдвое потребление газа населением. И позволит почувствовать отдачу от вложений.

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