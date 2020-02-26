Число жертв коронавируса в Китае снова увеличилось

Мир

Число жертв нового коронавируса, который добрался уже до Африке, в Китае на утро среды составило 2715 человек. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает ТАСС.

Также сообщается, что количество выздоровевших составило 29,7 тыс., количество новых случаев заражения с момента вспышки заболевания превысило 78 тыс.

Днем ранее, во вторник ведомство проинформировало о более чем 77,6 тыс. инфицированных, 2663 жертвах и более 27,3 тыс. выздоровевших.

Согласно обновленным данным, официальный показатель смертности от коронавируса по стране составляет 3,47% вместо 3,42% днем ранее.

Количество ежесуточно регистрируемых новых выявленных случаев заражения сократилось на 102, составив 406, число зафиксированных за минувший день летальных исходов упало на 19, до 52.

Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где зарегистрировано 65,1 тыс. инфицированных, из них более 2,6 тыс. умерли, выздоровели порядка 20,9 тыс. Далее следует провинция Гуандун (юг), где заболели свыше 1,3 тыс. жителей, Хэнань (центр) и Чжэцзян (восток), в каждой из которых зафиксировано более 1,2 тыс. случаев заражения. За последние сутки на территории 26 из 31 региона материковой части страны не обнаружено ни одного нового инфицированного.

В Пекине число зараженных составило 400 человек, из них 235 выписались из больницы, умерли четверо. В провинции Хэйлунцзян число умерших от вызываемого коронавирусом заболевания составляет 12 человек, количество инфицированных за все время достигло 480, из них 245 выздоровели. В южнокитайской провинции Хайнань ситуация окончательно стабилизировалась, доля выписавшихся из больниц составляет 73% от 168 заболевших, пять человек умерли, остальные еще проходят лечение.

Согласно последним официальным данным, под наблюдением медиков в стране находятся свыше 79,1 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными. В Китае также насчитывается более 2,4 тыс. человек с подозрением на вирус, находящихся на карантине. Согласно оценке врачей, более чем 8,7 тыс. заразившихся в стране находятся в тяжелом состоянии.

В то же время во всем мире, по данным сайта wordometers, количество инфицированных коронавирусом выросло до 80 997, число умерших от пневмонии нового типа составило 2764, в то же время 30 058 человек смогли преодолеть болезнь.

Напомним, что вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 35 странах.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Министерстве здравоохранения Украины выпустили обучающий ролик, в котором рассказали гражданам о том, как бороться с ужасным коронавирусом дома и на работе.

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