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Общество и люди

В Одессе 8-летнего мальчика с инвалидностью не пускали на концерт в филармонии: детали скандала (видео)

12:38 26 февраля 2020 190
Одесская филармония
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Одесской филармонии возникли проблемы с посещением симфонического концерта ребенком-инвалидом. Ранее невероятно жестоким отношением к инвалиду поразили медики из России.

ТСН сообщает, что родители с 8-летним мальчиком неоднократно посещали концерты в филармонии. Вот в этом раз они заранее купили билеты. Но их сначала не пускали, назвав причиной то, что мальчик своим громким смехом мог сорвать концерт.

Родители утверждают, что мальчик очень любит музыку, особенно классическую. В итоге семье все-таки разрешили послушать симфонию, но посадили на последний ряд, а не на места, на которые были приобретены билеты. В филармонии сказали, что вход никому не запрещали, а только попросили успокоить ребенка.

В комментариях многие отмечают, что причиной инцидента стало опоздание семьи на концерт:

Ранее сообщалось, что мошенники присваивали средства детей-инвалидов.

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