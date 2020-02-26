Шоу-бизнес

«Могло быть как у Жанны Фриске»: Ирина Билык призналась, почему сама не решилась родить

Известная певица Ирина Билык, рассказавшая ранее о роковой встрече с известным мужчиной, готовится к празднованию 50-летнего юбилея. Да, в это сложно поверить, но артистке стукнет 50! Ирина не скрывает свой возраст. Говорит, что гордится тем, как выглядит сейчас и как себя чувствует. В 45 лет Билык впервые официально вышла замуж — за российского стилиста Аслана Ахмадова, и снова стала мамой. Сына Табриза паре родила суррогатная мать. Откровенно о семейной жизни, возрасте и творчестве Билык рассказала в интервью каналу «Украина» в рубрике «Кава з перцем».

«Я очень счастлива и по приколу написала даже на афише — 50. Потому что никто не верит, думают, что я моложе», — сказала Ирина Билык. Кстати, на афише она, заметно похудевшая, позирует в коротких шортиках, демонстрируя длинные стройные ноги.

Ирина не скрывает, что много работает над своим внешним видом, не отказывается от уколов красоты и пластической хирургии. Еще один из секретов певицы — привычка рано вставать.

«Может, никто и не поверит, что я просыпаюсь в 6.30 — 7.30. Очень редко сплю до 9 и сразу иду на кухню. Сначала пью свою волшебную воду, придающую силы. Это такая полезная водичка. С нее начинаю свой день. Потом я готовлю борщик или супчик, или кашу. Я люблю утром готовить. Потом слежу за тем, чтобы все было чисто в доме, люблю убирать», — признается Ирина в программе «Зірковий шлях».

После того, как управляется с домашними заботами, она спешит по рабочим вопросам — репетиции, примерки, косметолог. Ирина признается, что обожает различные процедуры по омоложению в салонах. Она одной из первых в украинском шоу-бизнесе испытала на себе все ноу-хау в косметологии и не скрывает этого.

«Это мой знак, мое кредо, мой девиз. Экспериментировать. Поэтому время от времени испытываю что-то новое для себя. Также использую кремы, различные процедуры и аппаратную косметологию. Мне нравится все это», — сказала Ирина.

О вмешательстве пластических хирургов в ее внешность Билык говорит весьма расплывчато.

«Я говорю — что было, то было. Конечно, никто никогда не расскажет вам правду. Но я хочу поблагодарить моих любимых докторов. Это те люди, которые понимают не только язык красоты, но и язык души», — заинтриговала Билык признанием.

Особенно активно она посещает косметолога сейчас, когда активно готовится к празднованию двух значимых дат — 50-летия и 30-летия творческой деятельности. Билык отметит эти даты всеукраинским туром по городам Украины. Обещает удивлять и интриговать.

«Я хочу раздеться немного во время концерта для того, чтобы все увидели мою красивую фигурку. Но к этому нужно подготовиться. На сегодняшний день мне нравится такой аппарат как эндосфера. Это будто тебя массажируют четыре тайца. И потом ты выходишь такая вся в энергии, можно сразу к мужу ехать. Это процедура и для лица, и для тела. Также я люблю гидромассаж, вода подтягивает кожу, где это нужно. И массаж лица два раза в неделю делаю обязательно», — рассказала Ирина.

Она не скрывает, что артистам просто необходимо с определенного возраста поддерживать кожу с помощью ботокса и гилауронки.

«Но это делается не каждый день и не каждый месяц. Раз в полгода», — призналась Билык.

Не менее откровенной Ирина была, рассказывая и о своих романах. Первой большой любовью был манекенщик Андрей Оверчук, от которого певица родила сына Глеба. Сейчас певица не общается с отцом своего ребенка.

«Он видится с сыном. Меня это устраивает, и я даже не спрашиваю, где он, что он. Это были такие отношения, такая большая любовь. И когда все распалось, мы перестали интересоваться друг другом. И стали жить спокойно», — рассказала певица.

Еще один мужчина, о котором Билык говорит неохотно, это ее родной брат Сергей, который младше на 9 лет. Певица призналась, что помогает ему, но больше говорить не стала.

Куда больше она рассказывает о своем муже Аслане, который будет режиссером ее юбилейного шоу. Пара живет на две страны, в так называемом гостевом браке — Ирина с Табризом живут в Киеве, Ахмадов приезжает при первой возможности к семье.

Певица говорит, что мечтала снова стать мамой и планировала выносить ребенка самостоятельно. Но состояние здоровья не позволило.

«Мне сделали операцию Конечно, об этом никаких интервью. Потому что особенно никто и не спрашивает. И когда мне сделали операцию и сообщили, что у меня могут быть проблемы, как у Жанны Фриске, я решила, что все-таки нужна своему народу. И не буду рисковать», — призналась Ирина.

На вопрос, была ли у нее онкология, певица ответила: «Ну, почти да. Место, где это было, я называть не хочу, чтобы страна не волновалась. Но я вышла из этого состояния. Послушала врачей. И не жалею. Потому что у меня есть сынок. У меня все хорошо, у меня хорошее настроение. И я знала, если этого маленького сыночка не будет, я не смогу работать, не смогу петь», — призналась Ирина Билык.

О болезнях она не любит говорить в принципе. Считает, что от них лучше избавляться и не вспоминать, чтобы не привлечь вновь. Не так давно певица потеряла отца. Но от чего он умер, Билык не признается.

«Папа болел. Мы ждали еще 5 лет назад, потом — 4, потом — год. Мы все время ждали, что что-то может случиться», — говорит Ирина и уверяет, что это была не онкология.

Ранее Ирина Билык рассказала, как может расправиться с обидевшими ее мужчинами. А также показала новое фото с подросшим сыном Табризом.

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