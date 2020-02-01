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Растет фокусник: Ирина Билык похвасталась сыном (фото)
Популярная украинская певица Ирина Билык, которая ранее умилила сеть фото с сыном Табризом, решила похвастаться талантами мальчика.
«По-моему, у нас с Асланом Ахмадовым растет фокусник», — подписала она фото мальчика в шляпе-цилиндре.
«Милый волшебник», «Какой чудесный фокусник, милота», «Мальчик-очаровашка», «Растет красавчик на радость маме», «Какой чудесный волшебник», «Табриз невероятный», «Маленькое чудо у вас растет», «Няшечка растет. Волшебная», — умилились комментаторы.
«Наш любимчик», — написала мама певицы Алины Гросу. Как известно, Алина Гросу — крестница Ирины Билык.
Отец мальчика — известный российский стилист Аслан Ахмадов — просто лайкнул фото. Отметим, что семья часто проводит время вместе.
Напомним, ранее популярная телеведущая Регина Тодоренко поделилась фото с мужем и сыном.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...