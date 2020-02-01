Растет фокусник: Ирина Билык похвасталась сыном (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Ирина Билык, которая ранее умилила сеть фото с сыном Табризом, решила похвастаться талантами мальчика.

«По-моему, у нас с Асланом Ахмадовым растет фокусник», — подписала она фото мальчика в шляпе-цилиндре.

«Милый волшебник», «Какой чудесный фокусник, милота», «Мальчик-очаровашка», «Растет красавчик на радость маме», «Какой чудесный волшебник», «Табриз невероятный», «Маленькое чудо у вас растет», «Няшечка растет. Волшебная», — умилились комментаторы.

«Наш любимчик», — написала мама певицы Алины Гросу. Как известно, Алина Гросу — крестница Ирины Билык.

Отец мальчика — известный российский стилист Аслан Ахмадов — просто лайкнул фото. Отметим, что семья часто проводит время вместе.

Напомним, ранее популярная телеведущая Регина Тодоренко поделилась фото с мужем и сыном.

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