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Шоу-бизнес

Растет фокусник: Ирина Билык похвасталась сыном (фото)

14:29 1 февраля 2020 115
Ирина Билык с сыном
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Ирина Билык, которая ранее умилила сеть фото с сыном Табризом, решила похвастаться талантами мальчика.

«По-моему, у нас с Асланом Ахмадовым растет фокусник», — подписала она фото мальчика в шляпе-цилиндре.

Билык

«Милый волшебник», «Какой чудесный фокусник, милота», «Мальчик-очаровашка», «Растет красавчик на радость маме», «Какой чудесный волшебник», «Табриз невероятный», «Маленькое чудо у вас растет», «Няшечка растет. Волшебная», — умилились комментаторы.

Билык

Билык

«Наш любимчик», — написала мама певицы Алины Гросу. Как известно, Алина Гросу — крестница Ирины Билык.

Отец мальчика — известный российский стилист Аслан Ахмадов — просто лайкнул фото. Отметим, что семья часто проводит время вместе.

Напомним, ранее популярная телеведущая Регина Тодоренко поделилась фото с мужем и сыном.

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