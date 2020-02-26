Происшествия

В Ровно подросток угнал маршрутку и возил по городу пассажиров

В среду, 26 февраля, пассажиры, которые воспользовались услугами маршрутного такси № 51, невольно стали соучастниками преступления — их возили в похищенном автобусе. Ранее в Одессе задержали угонщиков элитных авто.

«Рівне вечірнє» сообщает, что утром маршрутку заблокировали экипажи патрульной полиции. По словам пассажира Романа Ільючика, пассажиры уже заплатили водителю за проезд, и полицейские не выпускали их из салона, угрожая надеть наручники.

Как заявила пресс-секретарь патрульной полиции Наталья Воевода, о похищении маршрутки сообщил ее водитель, когда не обнаружил автобус, выйдя из дома.

Патрульные нашли маршрутку и остановили ее в центре. За рулем был несовершеннолетний житель Малого Алексина, которому 17 лет. Он сказал, что решал покататься ради развлечения. Проверка показала, что парень трезв.

На место происшествия прибыли его отец, а также водитель маршрутки № 51.

«Пассажиров — трех мужчин — патрульные действительно временно задержали, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Их возмущение понятно, но они могли быть соучастниками правонарушения. Позже их отпустили», — сказала Наталья Воевода.

Ранее сообщалось, что в Одессе 12-летний мальчик лихо угнал Nissan.

Фото: «Рівне вечірнє»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter