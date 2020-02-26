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Украина

Угроза коронавируса: группа туристов попала в больницу на Закарпатье

15:01 26 февраля 2020 506
Пограничник в маске
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Закарпатской области на границе задержали автобус с туристами, которые неделю ездили по Европе, в том числе и по северным регионам Италии, где была зафиксирована вспышка коронавируса.

Как сообщает «Радио Свобода», вечером 25 февраля на контрольно-пропускной пункт «Тиса» прибыла бригада экстренной медицинской помощи. Медики решили временно изолировать 25 человек — поводом стала температура у одной из пассажирок.

Туристов доставили в областную больницу и взяли тесты. Как сообщил директор больницы Михаил Поляк, 26 февраля лабораторные анализы показали отсутствие каких-либо заболеваний, клинические проявления коронавируса также не были обнаружены.

«Все практически здоровы, температуры ни у кого нет. Сделан вывод, что вирусная инфекция отсутствует», — отметил главврач больницы Михаил Поляк. Жителей разных областей Украины 26 февраля планируют отпустить по домам.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о планах ввести температурный контроль на КПВВ на линии разграничения с временно оккупированными АР Крым и отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

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