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Угроза коронавируса: группа туристов попала в больницу на Закарпатье
В Закарпатской области на границе задержали автобус с туристами, которые неделю ездили по Европе, в том числе и по северным регионам Италии, где была зафиксирована вспышка коронавируса.
Как сообщает «Радио Свобода», вечером 25 февраля на контрольно-пропускной пункт «Тиса» прибыла бригада экстренной медицинской помощи. Медики решили временно изолировать 25 человек — поводом стала температура у одной из пассажирок.
Туристов доставили в областную больницу и взяли тесты. Как сообщил директор больницы Михаил Поляк, 26 февраля лабораторные анализы показали отсутствие каких-либо заболеваний, клинические проявления коронавируса также не были обнаружены.
«Все практически здоровы, температуры ни у кого нет. Сделан вывод, что вирусная инфекция отсутствует», — отметил главврач больницы Михаил Поляк. Жителей разных областей Украины 26 февраля планируют отпустить по домам.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о планах ввести температурный контроль на КПВВ на линии разграничения с временно оккупированными АР Крым и отдельными районами Донецкой и Луганской областей.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?