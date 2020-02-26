Украина

Украинские школьники больше не будут изучать предмет «Защита Отечества»

В среду, 26 февраля, правительство приняло постановление, что в школах вводится новый предмет: «Защита Украина». Он придет на смену «Защите Отечества». Ранее бурные дискуссии вызвал новый закон о среднем образовании.

Правительственный портал сообщает, что предмет «Защита Украины» будет обязательным для изучения в 10−11 классах. Он предоставит учащимся знания и умения для обороны страны, а также научит действовать в чрезвычайных ситуациях. Изучение будет проходить не только на уроках, но и на учебно-полевых, учебно-тренировочных занятиях.

«Наше образование долго следовало советской парадигме, и предмет „Защита Отечества“ — одно из проявлений этого», — сказала министр образования и науки Анна Новосад.

«Изменения станут системными и глубокими. Именно для этого мы начали изменение подходов к экспертизе и изготовлению учебников. Полная трансформация продлится несколько лет, но для нас чрезвычайно важно сделать этот процесс качественно», — подчеркнула Новосад.

Ранее сообщалось, что в школах будет действовать несколько моделей изучения украинского языка.

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