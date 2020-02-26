- 18:49 В Николаеве депутат получил по голове яйцом за поздравление с 23 февраля
- 18:41 В сети рассказали о бойце ВСУ, погибшем на Донбассе 26 февраля
- 18:29 Избиение подростка в Бердичеве: школьниц-хулиганок отправили под арест на два месяца
- 18:13 Дело «Роттердам+» стало балластом и только усиливает негативный имидж НАБУ и САП, — эксперт
- 18:08 "Украинский киберальянс" объявил бойкот государственным органам Украины: что происходит
- 18:05 Большинство украинцев — за возвращение ОРДЛО под контроль Украины без всяких условий, — данные опроса
- 18:02 А эти шутки в Крыму теперь кому? Запрещенную Варнаву требуют вернуть в Украину
- 17:58 Стоп коронавирус: Фонд Рината Ахметова закупит оборудование и отправит спецзащиту в Новые Санжары
- 17:54 В Николаеве донором печени для годовалой Даши станет ее отец – полицейский КОРДа
- 17:48 Германия стала еще одной страной, где разрешили эвтаназию
- 17:30 Пидручный и Пидгрушная завоевали медали чемпионата Европы по биатлону
- 17:25 На Кубани откровенно показали, что значит Крым для России
Большинство украинцев — за возвращение ОРДЛО под контроль Украины без всяких условий, — данные опроса
Оккупированные территории Донецкой и Луганской областей должны вернуться в состав Украины на тех же условиях, что были раньше. За это высказались 54,2% процента граждан страны.
Таковы данные социологического исследования, проведенного Центром Разумкова.
По данным опроса, 13% граждан хотели бы, чтобы эти территории вернулись под контроль Украины, но получили больше независимости от Киева, приблизительно 6% - чтобы эти территории образовали автономию в составе Украины, 5,3% - чтобы эти территории отделились от Украины и стали независимыми государствами, 3,4% - чтобы эти территории отделились от Украины и вошли в состав Российской Федерации.
Большинство респондентов (62%) выступают против предоставления и закрепления в Конституции «особого статуса» отдельных территорий Донецкой и Луганской областей, поддерживают это только 21% опрошенных. Против федерализации Украины выступают 68%, поддерживают федеративное устройство 11%.
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года среди 2018 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Напомним, согласно последнему опросу Центра Разумкова, рейтинг доверия украинцев президенту Украины Владимиру Зеленскому снизился, больше всего граждане страны доверяют Вооруженным силам Украины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»