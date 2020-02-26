Украина

Большинство украинцев — за возвращение ОРДЛО под контроль Украины без всяких условий, — данные опроса

Оккупированные территории Донецкой и Луганской областей должны вернуться в состав Украины на тех же условиях, что были раньше. За это высказались 54,2% процента граждан страны.

Таковы данные социологического исследования, проведенного Центром Разумкова.

По данным опроса, 13% граждан хотели бы, чтобы эти территории вернулись под контроль Украины, но получили больше независимости от Киева, приблизительно 6% - чтобы эти территории образовали автономию в составе Украины, 5,3% - чтобы эти территории отделились от Украины и стали независимыми государствами, 3,4% - чтобы эти территории отделились от Украины и вошли в состав Российской Федерации.

Большинство респондентов (62%) выступают против предоставления и закрепления в Конституции «особого статуса» отдельных территорий Донецкой и Луганской областей, поддерживают это только 21% опрошенных. Против федерализации Украины выступают 68%, поддерживают федеративное устройство 11%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года среди 2018 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, согласно последнему опросу Центра Разумкова, рейтинг доверия украинцев президенту Украины Владимиру Зеленскому снизился, больше всего граждане страны доверяют Вооруженным силам Украины.

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