"Украинский киберальянс" объявил бойкот государственным органам Украины: что происходит

Украина

В среду, 26 февраля, «Украинский киберальянс» заявил, что прекращает сотрудничество с Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. Это связано с проведением обысков у представителей организации.

Как сообщает Espreso.tv, «Украинский киберальянс» требует, чтобы с его участников сняли подозрения во взломе систем Одесского аэропорта и принесли извинения. Отмечается, что год назад именно киберэксперт организации Александр Галущенко нашел уязвимости Одесского аэропорта и всю информацию передал СБУ.

«Если бы мы вчера передали данные о киберуязвимости в международную организацию, Одесский аэропорт бы закрыли для международных рейсов», — заявили участники Альянса на пресс-конференции.

Ответственность за киберугрозы пытаются переложить на тех, кто хотел их предупредить, считает адвокат Андрей Левковец, который представляет интересы Киберальянса.

«Теперь не будет публикаций, не будет ночных звонков, не будет помощи с нашей стороны органам государственной власти, все остановилось», — подвел итог киберэксперт Александр Галущенко.

Как сообщалось ранее, в «Украинском киберальянсе» заявили, что обыски связаны с Гретой Тунберг.

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