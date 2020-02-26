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Украина

Заставить Украину отказаться от моря: главком ВМС назвал цели милитаризации Крыма Россией

19:58 26 февраля 2020 115
Игорь Воронченко
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

РФ консолидирует силы в треугольнике «Каспий — Азов — Черное море» и пытается лишить Украину выхода к морю. Об этом на форуме «Age of Crimea 2020» заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, которого недавно наградили орденом Франции.

Как сообщает УНН, адмирал отметил, что проведение российских учений в Черном море создает трудности свободному судоходству. Это только один из этапов ползучей аннексии Черного и Азовского морей.

«С 2014 года платформы, наши месторождения, Керченский пролив, строительство моста, проекция переброски сил с Каспийской флотилии в акваторию Азовского моря, действия в 2018 году о запрете свободного судоходства в Азовском море… И непосредственно 2019 год дал нам сделать вывод, что проекция, на которой они тренировались в Азовском море, перешла на Черное море», — отметил командующий ВМС Украины.

По его словам, Россия стремится консолидировать силы в треугольнике «Каспий — Азов — Черное море».

«С какой целью? Накрыть зонтиком Кавказ, заставить Украину отказаться от моря, стратегическое господство над Украиной и ее союзниками в Черном море, а также, если брать геополитическое понятие, — это блокирование китайских проектов на Западе. И непосредственно — это продвижение сил через Средиземное море в западную Азию», — подчеркнул адмирал.

Ранее сообщалось, что Украина готовит эффективное противодействие, которое должно внести перелом в ситуацию на Донбассе.

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