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«Ударилась в церковь»: подруга рассказала о переживаниях Степаненко из-за Петросяна

10:09 30 января 2020 371
Евгений Петросян и Елена Степаненко
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Елена Степаненко все еще тяжело переживает скандальный развод с Евгением Петросяном, который ушел к молодой помощнице Татьяне Брухуновой и скоро может стать отцом. Артистку поддерживает единственная дочь юмориста Викторина. Она стала чаще приезжать в Москву из США, останавливается у Елены Григорьевны и называет ее мамой. В свое время именно Степаненко приложила усилия, чтобы наладить отношения Петросяна с дочерью.

Как рассказала подруга юмористки, она все еще очень тяжело переживает развод. Ведь с Петросяном они прожили почти 30 лет, он был для нее центром мира. Особенно болезненно Степаненко воспринимает информацию об отношениях бывшего мужа с Брухуновой, которую когда-то сама взяла на работу.

«Ей, конечно, сейчас очень непросто. Для нее Петросян был всем. Теперь ей приходится строить свою жизнь заново, одной», — рассказала подруга Викторины изданию Собеседник.Ru.

«Елена Григорьевна в какой-то момент ударилась в религию, стала посещать разные храмы. И в одном из них батюшка сказал, что ей необходимо примирить отца и дочь», — сказала приятельница.

Она добавила, что Степаненко разбита судами о разделе имущества. Своих детей у артистки нет, наследство она обещала оставить Викторине.

Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко официально расторгли брак в 2018 году. Бывшие супруги в судах со скандалами делят имущество. Тем временем не утихают слухи о романе 74-летнего Петросяна с 30-летней помощницей Татьяной Брухуновой, на которой он якобы женился в начале декабря 2019 года. Татьяна слухи не комментирует, лишь подогревая их провокационными фото. В сети обсуждают беременность Брухуновой.

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