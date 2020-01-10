Молодая жена Петросяна пообещала родить пятерых детей

Шоу-бизнес

Молодая жена 74-летнего Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, отказавшаяся комментировать отношения с юмористом и возможную свадьбу, впервые заговорила о детях. Вместе с Евгением Вагановичем они побывали в Германии, где у него были запланированы концерты, а сейчас Татьяна отдыхает в Финляндии.

Первый день 30-летняя Брухунова провела в Хельсинки, о чем рассказала в прямом эфире в социальной сети. Также она ответила на вопросы подписчиков. Но, как только дело дошло до личных тем, Брухунова резко пресекла попытки выведать семейные тайны.

— Покажите обручальное кольцо! - попросили Татьяну в сети.

- Ага, может, вам ещё и нижнее белье показать, — резко ответила она.

- Татьяна, роди пятерых детей Петросяну! — написали Брухуновой в комментариях.

— Пять? Спасибо! Будем стараться, — ответила она.

Теперь поклонники гадают, Брухунова и вправду беременна или пошутила. В сети уже возникали слухи о том, что Татьяна ждет ребенка. Она носит объемную одежду и скрывает свою фигуру.

Напомним, Петросян со скандалами развелся с четвертой женой Еленой Степаненко. Бывшие супруги продолжают делить имущество в суде.

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