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Молодая жена Петросяна пообещала родить пятерых детей
Молодая жена 74-летнего Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, отказавшаяся комментировать отношения с юмористом и возможную свадьбу, впервые заговорила о детях. Вместе с Евгением Вагановичем они побывали в Германии, где у него были запланированы концерты, а сейчас Татьяна отдыхает в Финляндии.
Первый день 30-летняя Брухунова провела в Хельсинки, о чем рассказала в прямом эфире в социальной сети. Также она ответила на вопросы подписчиков. Но, как только дело дошло до личных тем, Брухунова резко пресекла попытки выведать семейные тайны.
— Покажите обручальное кольцо! - попросили Татьяну в сети.
- Ага, может, вам ещё и нижнее белье показать, — резко ответила она.
- Татьяна, роди пятерых детей Петросяну! — написали Брухуновой в комментариях.
— Пять? Спасибо! Будем стараться, — ответила она.
Теперь поклонники гадают, Брухунова и вправду беременна или пошутила. В сети уже возникали слухи о том, что Татьяна ждет ребенка. Она носит объемную одежду и скрывает свою фигуру.
Напомним, Петросян со скандалами развелся с четвертой женой Еленой Степаненко. Бывшие супруги продолжают делить имущество в суде.
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