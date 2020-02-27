Мир

Cемь человек погибли при стрельбе на территории пивоварни в США (видео)

В США, где недавно казнили маньяка, убившего насильника, произошла стрельба на территории административного комплекса пивоваренной компании Molson Coors в городе Милуоки (штат Висконсин).

В результате стрельбы убиты семь человек, сообщает телеканал Fox.

Отмечается, что одним из погибших является человек, устроивший стрельбу на территории комплекса.

По предварительным данным, огонь мог открыть недавно уволенный сотрудник компании Molson Coors.

По данным источников издания, место происшествия было оцеплено, сотрудникам компании не разрешается покидать рабочие места. Официальных подтверждений относительно числа жертв пока не поступало.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в октябре прошлого года в США в штате Техас неизвестный открыл стрельбу во время студенческой вечеринки. Двое человек были убиты, еще 14 пострадали. Самому стрелку удалось сбежать.

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