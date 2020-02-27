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Секс-скандал на Олимпе: чемпиона обвинили в групповом изнасиловании

2:24 27 февраля 2020 57
Стивен Лопез
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В отличие от многих спортсменов, которых обвиняют в использовании допинга, канадец Стивен Лопез стал героем скандальной хроники по причине своих сексуальных «подвигов».

Так, двукратного чемпиона Олимпийских игр и пятикратного чемпиона мира по тхэквондо обвинили в том, что он в 2010 году был участником группового изнасилования.

Обвинение выдвинула женщина, имя которой правоохранители не называют, пишет The Daily Beast.

Как стало известно изданию, потерпевшая утверждает, что тхэквондист Лопез в компании других мужчин напоил ее и затем надругался над ней в одном из отелей Далласа.

«Таким образом, число вероятных жертв сексуальных преступлений спортсмена выросло до шести», — отмечает издание.

Также журналисты напоминают, что совсем недавно, в 2018-ом году, Лопез едва избежал дисквалификации за связь с 14-летней Ниной Зампетти. Но тогда это не стало уроком любвеобильному чемпиону, и в сентябре того же года агентство U. S. Center for SafeSport, занимающееся вопросами этики и дисциплины в спорте, пожизненно отстранило его от выступлений.

Ранее «ФАКТЫ» писали о секс-скандале другого рода: в США 33-летняя учительница совратила 14-летнего ученика и попала под суд.

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