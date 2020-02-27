- 02:46 В Латвии напротив посольства РФ протестовали против оккупации Крыма
- 02:24 Секс-скандал на Олимпе: чемпиона обвинили в групповом изнасиловании
- 01:57 Газовая камера и шествие нацистов: в Испании разгорелся скандал в связи с банализацией Холокоста
- 01:25 ДТП с "криминальным оттенком" на окраине Киева: пострадали люди
- 00:55 Cемь человек погибли при стрельбе на территории пивоварни в США
- 00:22 В сети появилось видео, как женщины под Новыми Санжарами забрасывают камнями автобусы с эвакуированными (18+)
- 00:01 «МанСити» без Зинченко за 5 минут уложил «Реал» на лопатки в его логове: хроника и видеообзор матча ЛЧ
- 26.02 23:57 «Лион» минимально обыграл «Ювентус»: видеообзор матча Лиги чемпионов
- 26.02 23:53 Уберегли от злых духов: в Индии маленького ребенка женили на собаке
- 26.02 23:27 Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Грузии и Норвегии
- 26.02 23:05 «Элитные» коньяк и водку разливали под Одессой: полиция продегустировала
- 26.02 23:02 Ястремская уступила в Дохе экс-первой ракетке мира
В Латвии напротив посольства РФ протестовали против оккупации Крыма
День сопротивления оккупации Крыма, указ о котором намерен подписать президент Зеленский, отмечали не только в Украине, но и в других странах, в частности, в Латвии.
Так, в столице страны Риге 26 февраля был организован пикет у посольства страны-агрессора, передает Укринформ.
В пикетировании-манифестации под украинскими, крымскотатарскими, латвийскими флагами приняли участие около двадцати активистов.
Участники выкрикивали лозунги в поддержку Украины, её независимости и территориальной целостности, а также требование об освобождении украинских политзаключенных.
В общей сложности, на плакатах напротив окон российского посольства были антиокупантские надписи на четырех языках — латышском, украинском, крымскотатарском, английском.
В мероприятии приняла участие депутат Европарламента от Латвии Сандра Калниете. Во время акции выступали латвийский журналист, публицист, волонтер Имант Лиепиньш, активисты Айнис Спрогис и Андрей Анцанс. Организатор мероприятия, руководитель Общества поддержки Украины/ Ukrainas atbalsta biedriba Татьяна Лазда, зачитала обращение в поддержку украинских политзаключенных.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Латвия была в числе восьми северо-балтийских стран, которые выразили решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности нашей страны, включая Крым и Донбасс, на заседании Генеральной Ассамблеи ООН во время рассмотрения вопроса «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сети появилось видео, как женщины под Новыми Санжарами забрасывают камнями автобусы с эвакуированными (18+)
Причиной автокатастрофы, в которой погиб генеральный директор полтавской телекомпании «юта-тv» георгий чечик, стала его усталость?
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...