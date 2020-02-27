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Украина

В Латвии напротив посольства РФ протестовали против оккупации Крыма

2:46 27 февраля 2020 8
Пикет в Риге
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

День сопротивления оккупации Крыма, указ о котором намерен подписать президент Зеленский, отмечали не только в Украине, но и в других странах, в частности, в Латвии.

Так, в столице страны Риге 26 февраля был организован пикет у посольства страны-агрессора, передает Укринформ.

В пикетировании-манифестации под украинскими, крымскотатарскими, латвийскими флагами приняли участие около двадцати активистов.

Участники выкрикивали лозунги в поддержку Украины, её независимости и территориальной целостности, а также требование об освобождении украинских политзаключенных.

В общей сложности, на плакатах напротив окон российского посольства были антиокупантские надписи на четырех языках — латышском, украинском, крымскотатарском, английском.

В мероприятии приняла участие депутат Европарламента от Латвии Сандра Калниете. Во время акции выступали латвийский журналист, публицист, волонтер Имант Лиепиньш, активисты Айнис Спрогис и Андрей Анцанс. Организатор мероприятия, руководитель Общества поддержки Украины/ Ukrainas atbalsta biedriba Татьяна Лазда, зачитала обращение в поддержку украинских политзаключенных.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Латвия была в числе восьми северо-балтийских стран, которые выразили решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности нашей страны, включая Крым и Донбасс, на заседании Генеральной Ассамблеи ООН во время рассмотрения вопроса «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины».

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Пикет в Риге

В Латвии напротив посольства РФ протестовали против оккупации Крыма

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