Мир

Коронавирус в Китае: количество летальных исходов за день упало на 23

В Китае число жертв нового коронавируса, впервые появившегося в Грузии и Норвегии, составило 2744 человека, а количество зараженных с момента вспышки пневмонии превысило 78,4 тыс. Об этом сообщил в четверг Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает ТАСС.

В среду ведомство информировало о более чем 78 тыс. инфицированных, 2715 жертвах и свыше 29,7 тыс. выздоровевших.

Согласно обновленным данным, официальный показатель смертности от коронавируса по стране составляет 3,49% вместо 3,47% днем ранее.

Количество ежесуточно регистрируемых новых выявленных случаев заражения выросло на 27, составив 433, число зафиксированных за минувший день летальных исходов упало на 23, до 29.

В то же время выздоровели по стране более 32,4 тыс.

Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где зарегистрировано около 65,5 тыс. инфицированных, из них более 2,6 тыс. умерли, выздоровели порядка 23,2 тыс. Далее следует провинция Гуандун (юг), где заболели свыше 1,3 тыс. жителей, Хэнань (центр) и Чжэцзян (восток), в каждой из которых зафиксировано более 1,2 тыс. случаев заражения.

За последние сутки на территории значительной доли регионов материковой части страны не обнаружено ни одного нового инфицированного.

В Пекине число зараженных составило 400 человек, из них 235 выписались из больницы, умерли четверо.

В южнокитайской провинции Хайнань ситуация окончательно стабилизировалась, доля выписавшихся из больниц составляет 76% от 168 заболевших, пять человек скончались, остальные еще проходят лечение.

Согласно последним официальным данным, под наблюдением медиков в стране находятся свыше 71,5 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными. В Китае также насчитывается более 2,3 тыс. человек, находящихся на карантине, с подозрением на вирус. Согласно оценке врачей, более чем 8,3 тыс. заразившихся в стране находятся в тяжелом состоянии.

В то же время в мире количество случаев заражения коронавирусом возросло до 82 166, умерли 2804 людей, а выздоровели 32 845 — такие данные приводит сайт wordometer.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США ученые проводят первые клинические исследования противовирусного средства на добровольце, который подхватил коронавирус на круизном лайнере Diamond Princess в Японии. Исследования проводят в Медицинском центре Университета Небраски (UNMC) в Омахе.

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