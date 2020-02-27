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"Убийца собак": в Австралии обнаружили необычное существо (фото)
В далекой Австралии один из жителей обнаружил на берегу моря находку, которая доказывает, что жизни четвероногих любимцев человека, собак, могут угрожать не только острые клыки сородичей или капканы живодеров, но и совершенно неизвестные существа.
Об этом пишет местное издание Unilad.
Сообщается, что мужчина долго изучал найденное им загадочное существо желтого цвета, но так и не смог понять, к какому виду животного мира оно принадлежит.
Когда австралиец опубликовал в соцсетях фотографию находки, то получил письмо от таинственного анонима, который по-доброму посоветовал ему положить найденное в пластиковый пакет и выбросить подальше от дома, ни в коем случае не давая собакам — так как это «убийца собак».
Заинтригованный австралиец обратился к профессору Кулуму Брауну из департамента биологических наук университета Маккуори, который подтвердил выводы анонима.
Оказалось, что найденное существо — морской заяц, действительно опасный для собак.
По словам профессора, морские зайцы — брюхоногие моллюски. В Индо-Тихоокеанской области обитает 23 различных видов морских зайцев. Взрослые особи достигают 14 килограммов.
Морские зайцы, как и осьминоги, используют в защитных целях чернила, которые содержат токсины и считаются ядовитыми для собак.
В свою очередь, ветеринар Джошуа Овенс рекомендовал владельцам собак, которые съели или лизнули морского зайца, немедленно показать питомцев врачу.
«У собаки может появиться чрезмерное слюноотделение, мышечные спазмы, тремор и тошнота. Большие дозы токсина могут привести к приступам или летальному исходу», — сказал он.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на берег мексиканского полуострова Пунта Мита, штат Найарит, вынесло неопознанное морское существо с острыми зубами, носом дельфина и вытянутым туловищем. Поскольку у подводного обитателя не было глаз, местные жители решили, что его выбросило из глубин океана.
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