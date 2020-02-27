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Украина

Карантин в Новых Санжарах: стали известны результаты тестов на коронавирус

9:53 27 февраля 2020 234
Анализы
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

У 89 граждан, эвакуированных из охваченного эпидемией коронавируса китайского Уханя, которых разместили на карантин в Новых Санжарах, нет подтверждения об инфицировании.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Первый забор биологического материала был передан в Киев 22 февраля. Второй забор материала для молекулярно-генетических исследований планируется 1 марта.

Тем временем в Минздраве заявили, что результаты тестов персонала, который обслуживает находящихся на обсервации людей, будут известны в пятницу, 28 февраля. «В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано», — отметили в МОЗ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Италии изолировали украинку, тесты на короновирус которой дали положительный результат. Вместе с девушкой изолировали и ее родных, которые привезли заболевшую к медикам.

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