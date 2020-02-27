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- 11:07 Доплата за более поздний выход на пенсию: стало известно, кого именно это коснется
Доплата за более поздний выход на пенсию: стало известно, кого именно это коснется
Кабмин одобрил законопроект о повышении надбавки за более поздний выход на пенсию отдельным категориям пенсионеров, который подадут на утверждение в Верховную Раду Украины.
По словам министра социальной политики Юлии Соколовской, речь идет о надбавке в размере 537 грн. «Решение правительства, при условии его поддержки народными депутатами Украины, позволит повысить надбавки 1380 пенсионерам и установить единый подход к определению размера надбавок», — отметила она.
Новые правила начисления надбавок могут вступить в силу 1 июля 2021 года.
По словам Юлии Соколовской, на сегодняшний день установлены различные размеры повышения пенсии за более поздний выход на пенсию: они зависят от даты назначения пенсии — до 1 января 2004 года, то есть до начала действия Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», и после этой даты.
По действующему до 2004 года закону размер надбавки — 10% от основного размера пенсии за каждый полный год работы после достижения пенсионного возраста.
А в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» размер пенсии повышается:
- на 0,5% - за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев;
- на 0,75% - за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за Очередное повышение пенсий запланировано на март, когда будут проиндексированы пособия, которые рассчитывали, исходя из показателя средней зарплаты по стране 3 тыс. 764 грн 40 копдостижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок более 60 месяцев.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в марте запланирован очередной пересчет пенсий, когда будут проиндексированы выплаты, рассчитанные исходя из показателя средней зарплаты по стране 3 тыс. 764 грн 40 коп.
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