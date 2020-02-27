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Стиль жизни

Эммануэль и Брижит Макрон устроили прием для звезд мира моды — в числе гостей была Наоми Кэмпбелл (фото)

11:10 27 февраля 2020 247
Брижит Макрон с Наоми Кэмпбелл
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В честь Недели моды в Париже президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит устроили прием в Елисейском дворце, на которой пригласили около сотни звезд мира моды. В числе гостей были знаменитые французские модельеры Жан-Поль Готье, Оливье Рустен, Жан-Шарль де Кастельбажак, Симон Порт Жакмю, а также британская супермодель Наоми Кэмпбелл.

66-летняя Брижит Макрон, считающаяся в мире образцом французской элегантности, была в белом платье классического покроя от своего любимого бренда Louis Vuitton. Ее 42-летний муж — в черном костюме и белой рубашке.

Фотографии с вечеринки попали в соцсети. Как сообщает издание Pure People, официальный фотограф Елисейского дворца также заснял трогательный момент, когда Брижит обнимает Эммануэля.

Чета Макрон и Жан-Поль Готье

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Брижит Макрон станцевала в Африке на вечеринке в честь дня рождения мужа.

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