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Арнольд Шварценеггер пришел на работу с домашними любимцами — осликом и пони (видео)
Арнольд Шварценеггер умилил фанатов видеороликом, который он разместил у себя в Instagram. Голливудский актер привел в свой рабочий офис домашних любимцев — ослика Лулу и пони Виски.
72-летний Арни занимался своими повседневными делами, в то время, как его четвероногие друзья бродили по помещению. Звезда фильмов «Терминатор» также самолично покормил Лилу и Виски.
Несмотря на свой имидж крутого парня, Шварценеггер обожает животных. Помимо ослика и пони у него в доме живут также собаки — лабрадор и йоркширский терьер.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что внебрачный сын Арнольда Шварценеггера повторил образ своего отца в молодости.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!