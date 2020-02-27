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Шоу-бизнес

Арнольд Шварценеггер пришел на работу с домашними любимцами — осликом и пони (видео)

11:40 27 февраля 2020 130
Арнольд Шварценеггер с осликом
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Арнольд Шварценеггер умилил фанатов видеороликом, который он разместил у себя в Instagram. Голливудский актер привел в свой рабочий офис домашних любимцев — ослика Лулу и пони Виски.

72-летний Арни занимался своими повседневными делами, в то время, как его четвероногие друзья бродили по помещению. Звезда фильмов «Терминатор» также самолично покормил Лилу и Виски.

Несмотря на свой имидж крутого парня, Шварценеггер обожает животных. Помимо ослика и пони у него в доме живут также собаки — лабрадор и йоркширский терьер.

This time I brought LuLu too.

Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger)

Ранее «ФАКТЫ» писали, что внебрачный сын Арнольда Шварценеггера повторил образ своего отца в молодости.

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