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Украина

Трамп может посетить Украину уже в мае, — СМИ

12:43 27 февраля 2020 99
Джонсон и Трамп
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон могут совершить визит в Украину на торжества, посвященные 75-летию победы над нацисткой Германией. Ранее стало известно, что Путин массово покупает европейских политиков.

Как сообщает КорреспонденТ.net со ссылкой на западные СМИ, Трамп и Джонсон еще не приняли решение о визите в Москву на 9 мая. Дипломаты пытаются согласовать совместную позицию.

Компромиссный вариант — участие лидеров двух стран в возложении венков в Москве, но не в военном параде. Также рассматривается «сбалансирование» визита в РФ участием 8 мая в церемониях в Украине.

«Сейчас мы работаем над всеми деталями; логистика и повестка дня будут известны чуть позже. Принимая во внимание вышесказанное, мы надеемся, что американские чиновники примут участие в памятных мероприятиях 8 мая в Киеве», — поделился один из дипломатов.

Ранее сообщалось, что Путин прилетел в Париж на похороны Ширака.

Фото: ТАСС.

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