- 13:24 На «Барабашово» в Харькове устроили стычки и пожар: есть пострадавшие
- 13:20 Где смотреть онлайн «Днепр-1» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 20-го тура УПЛ
- 13:11 Стало известно, во сколько обойдется содержание эвакуированных в Новых Санжарах
- 13:06 В России полицейские убили мужчину, пытаясь разбудить его электрошокером
- 13:02 Действовала бонусная система: полтавские врачи торговали рецептами на наркотики
- 13:00 Пресс-служба T.B. Fruit назвала недостоверной информацию о потере активов
- 12:56 "Беременная" Ирина Федишин просит помощи у диетолога
- 12:55 В Украине резко повысится стоимость обучения в вузах: что об этом известно
- 12:53 Кому улыбнется удача: гороскоп на 28 февраля для всех знаков зодиака
- 12:44 "Все решается в Москве": Загороднюк рассказал, зачем Путину была нужна атака под Золотым
- 12:43 Трамп может посетить Украину уже в мае, — СМИ
- 12:33 На Волыни во время пожара погибли двое малолетних детей: фото с места трагедии
Трамп может посетить Украину уже в мае, — СМИ
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон могут совершить визит в Украину на торжества, посвященные 75-летию победы над нацисткой Германией. Ранее стало известно, что Путин массово покупает европейских политиков.
Как сообщает КорреспонденТ.net со ссылкой на западные СМИ, Трамп и Джонсон еще не приняли решение о визите в Москву на 9 мая. Дипломаты пытаются согласовать совместную позицию.
Компромиссный вариант — участие лидеров двух стран в возложении венков в Москве, но не в военном параде. Также рассматривается «сбалансирование» визита в РФ участием 8 мая в церемониях в Украине.
«Сейчас мы работаем над всеми деталями; логистика и повестка дня будут известны чуть позже. Принимая во внимание вышесказанное, мы надеемся, что американские чиновники примут участие в памятных мероприятиях 8 мая в Киеве», — поделился один из дипломатов.
Ранее сообщалось, что Путин прилетел в Париж на похороны Ширака.
Фото: ТАСС.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!