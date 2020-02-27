Украина

В Украине установили квоту на иммиграцию IT-шников: что об этом известно

Правительство подержало возможность приглашения 5 тысяч специалистов украинскими компаниям, работающими в сфере IT. Ранее Кабмин установил доплату за поздний выход на пенсию.

РБК-Украина сообщает, что для приглашенных специалистов устанавливается целый ряд условий:

• могут получить вид на жительство;

• не нуждаются в ежегодных разрешениях на применение труда иностранцев;

• их трудоустройство осуществляется на тех же условиях, что и для граждан Украины;

• не привязаны к срокам пребывания в стране;

• не привязаны к конкретному месту работы и должности;

• имеют возможность иммигрировать в Украину вместе со своей семьей;

• смогут открывать ФЛП.

«Ежегодно украинские университеты выпускают 15−17 тысяч ІТ-специалистов разных направлений. Ежегодно в стране открывается около 40 000 вакансий ІТ-ишников. Даже если каждый год будет трудоустроено 100% выпускников — нашим технологическим компаниям не хватает специалистов», — обосновал необходимость привлечения иностранцев глава Минцифры Михаил Федоров.

Ранее сообщалось, что Минобразованию предлагают расширить квоты на бюджетные места в вузах для детей с оккупированных территорий.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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