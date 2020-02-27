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Украина

Королевская попала в громкий скандал из-за России (видео)

15:22 27 февраля 2020 82
Наталья Королевская
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Во Львове произошел скандал в ходе выездного заседания комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Ранее из-за поездки в Москву попала в скандал «Мисс Львов».

УНИАН сообщает, что возмущение вызвала народный депутат от ОПЗЖ Наталья Королевская. Во время заседания активисты попросили Королевскую ответить, является ли Россия страной-агрессором. Но ответа от нее так и не добились. В результате активисты стали скандировать « Вон из Львова! », «Позор!» и потребовали, чтобы нардеп покинула заседание комитета ВР.

Активисты также призвали не участвовать в заседании тех, кто считает себя патриотом.

Ранее сообщалось, что Наталья Королевская попала в список депутатов-прогульщиков — она пропустила более чем 50 процентов заседаний комитета Рады.

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