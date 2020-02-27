«Лечиться надо»: между Львом Лещенко и Андреем Разиным разгорелся громкий скандал

Шоу-бизнес

Между продюсером Адреем Разиным и певцом Львом Лещенко, предложившем Maruv отказаться от Украины, разгорелся громкий скандал. Андрей Разин подал иск в суд, что еще больше распалило оппонента.

В эфире одной из программ Лещенко назвал Разина «пошлым, беспринципным, аморальным человеком и сбитым летчиком».

«Ему надо просто жениться, наверное… Обрести семью и успокоиться… Не видел его уже сто лет, думал он уже канул в Лету, а он еще возникает», — сказал Лев Валерьянович.

Оскорбленный таким высказыванием Разин разразился гневным постом в Instagram.

«Лев Валерьянович, я Вас как раз и позвал в суд, чтобы обсудить мое здоровье и установить, больной я или не больной. В отличие от Вас, я прошел комиссию в институте имени Сербского, которая показала, что я здоров и лечиться мне не надо. Так, что, по всей видимости, будем в суде разбираться, почему Вы считаете себя психиатром или психологом и в эфире федерального канала „Россия-1“ ставите диагнозы людям», — написал Разин и не забыл похвастаться, что собирает дворцы спорта и дает 90 концертов в год.

Также он отреагировал на замечание о семье и напомнил, что давно женат, имеет двух детей. «Правда, одного уже нет на этом свете», — добавил Разин.

Напомним, Андрей Разин не первый раз попадает в скандалы. Он грозил судом Лере Кудрявцевой из-за разборок с Шепелевым. Семья больной раком Заворотнюк просила его не распространять слухи о болезни актрисы.

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